PSG : Un achat à 150 millions, le coup de folie du Qatar

Très intéressé par Enzo Fernandez dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG connaît le prix à payer pour l’international argentin de Chelsea.

Intéressé de longue date par Enzo Fernandez , les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont certainement pas changé d’avis sur l’international argentin après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Positionné en tant que meneur de jeu devant Moses Caicedo et Reece James, le champion du monde 2022 a brillé, se montrant même décisif avec une passe décisive pour Malo Gusto et un joli but en seconde période.

Fort dans les duels, précieux à la récupération et très à l’aise balle au pied, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est l’une des cibles privilégiées par Luis Campos et Luis Enrique afin de renforcer le milieu de terrain du PSG. Un potentiel transfert d’Enzo Fernandez va néanmoins coûter très cher au club de la capitale. Recruté pour 120 millions d’euros par Chelsea et sous contrat jusqu’en 2032, le natif de San Martin ne fera pas ses valises pour moins de… 150 millions d’euros.

Une somme que le Paris Saint-Germain est prêt à débourser pour s’attacher les services d’Enzo Fernandez selon Fichajes. Le média spécialisé confirme que l’Argentin est la priorité absolue du board parisien dans l’entrejeu. Son style de jeu plaît énormément à Luis Enrique, qui l’estime capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, aussi bien en sentinelle devant la défense que plus haut, dans un style similaire à celui de Fabian Ruiz. L’objectif du PSG est justement de recruter un élément aussi fort que Vitinha, Joao Neves et Ruiz afin de ne pas perdre en qualité même lorsque l’un des trois fantastiques du milieu de terrain est blessé ou en baisse de forme.

Le PSG prêt à débourser 150 ME pour Enzo ?

En interne, on estime aussi que Warren Zaïre-Emery est finalement aussi bon -voire meilleur- en tant que latéral droit, d’où l’envie de Luis Campos de recruter un cador au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si Chelsea acceptera une potentielle offre à 150 millions d’euros du Paris Saint-Germain. Les Blues n’ont pas de problème financier et rien ne dit que Liam Rosenior et ses dirigeants accepteront de se séparer de leur international argentin (38 sélections) au prochain mercato, même en cas d’offre XXL. Quoi qu’il en soit, le PSG est bien décidé à faire le forcing et le match splendide réussi par Enzo Fernandez sur la pelouse du Parc des Princes mercredi les a conforté dans cette décision.