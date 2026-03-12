Enzo Fernandez ICONSPORT_361656_0096

PSG : Un achat à 150 millions, le coup de folie du Qatar

PSG12 mars , 12:00
parCorentin Facy
0
Très intéressé par Enzo Fernandez dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG connaît le prix à payer pour l’international argentin de Chelsea.
Intéressé de longue date par Enzo Fernandez, les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont certainement pas changé d’avis sur l’international argentin après le huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Positionné en tant que meneur de jeu devant Moses Caicedo et Reece James, le champion du monde 2022 a brillé, se montrant même décisif avec une passe décisive pour Malo Gusto et un joli but en seconde période.
Fort dans les duels, précieux à la récupération et très à l’aise balle au pied, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est l’une des cibles privilégiées par Luis Campos et Luis Enrique afin de renforcer le milieu de terrain du PSG. Un potentiel transfert d’Enzo Fernandez va néanmoins coûter très cher au club de la capitale. Recruté pour 120 millions d’euros par Chelsea et sous contrat jusqu’en 2032, le natif de San Martin ne fera pas ses valises pour moins de… 150 millions d’euros.
Une somme que le Paris Saint-Germain est prêt à débourser pour s’attacher les services d’Enzo Fernandez selon Fichajes. Le média spécialisé confirme que l’Argentin est la priorité absolue du board parisien dans l’entrejeu. Son style de jeu plaît énormément à Luis Enrique, qui l’estime capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, aussi bien en sentinelle devant la défense que plus haut, dans un style similaire à celui de Fabian Ruiz. L’objectif du PSG est justement de recruter un élément aussi fort que Vitinha, Joao Neves et Ruiz afin de ne pas perdre en qualité même lorsque l’un des trois fantastiques du milieu de terrain est blessé ou en baisse de forme.

Le PSG prêt à débourser 150 ME pour Enzo ?

En interne, on estime aussi que Warren Zaïre-Emery est finalement aussi bon -voire meilleur- en tant que latéral droit, d’où l’envie de Luis Campos de recruter un cador au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si Chelsea acceptera une potentielle offre à 150 millions d’euros du Paris Saint-Germain. Les Blues n’ont pas de problème financier et rien ne dit que Liam Rosenior et ses dirigeants accepteront de se séparer de leur international argentin (38 sélections) au prochain mercato, même en cas d’offre XXL. Quoi qu’il en soit, le PSG est bien décidé à faire le forcing et le match splendide réussi par Enzo Fernandez sur la pelouse du Parc des Princes mercredi les a conforté dans cette décision.

Lire aussi

Le PSG négocie avec la star argentine de ChelseaLe PSG négocie avec la star argentine de Chelsea
0
Articles Recommandés
Luis Campos ICONSPORT_350033_0314
PSG

Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato

ICONSPORT_157515_0205
FC Nantes

Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes

ICONSPORT_361382_0307
OL

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Mason Greenwood ICONSPORT_361265_0060
OM

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Fil Info

12 mars , 13:20
Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato
12 mars , 13:00
Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes
12 mars , 12:40
Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo
12 mars , 12:20
OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence
12 mars , 11:40
ASSE : Montanier face à un énorme casse-tête
12 mars , 11:20
PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM
12 mars , 11:00
L’OM l’a convaincu, son prix s’envole
12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real

Derniers commentaires

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Dans quel monde on vit ? C'est de pire en pire ....

OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence

Greenwood c'est le mbappe de l'OM. Il marque mais il marche et ne joue pas pour l'équipe. C'est t très dur de s'en passer car sur le terrain il paraît indispensable, pourtant a la fin ton équipe ne gagne pas.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Quand ils iront à Lyon ils se feront Quentiniser...

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Il ne serait pas mieux chez "Playboy ?"

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Je ne serais pas surpris que cela soit les CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading