Rennes refuse 25 millions d’euros pour sa nouvelle star

Bluffant en fin de saison dernière et durant l’Euro Espoirs cet été, Djaoui Cissé affole déjà les grands clubs européens. West Ham a par exemple toqué à la porte de Rennes avec une offre à 25 millions d’euros.

Le centre de formation du Stade Rennais est mis à l’honneur ces dernières heures après le sacre d’Ousmane Dembélé, élu Ballon d’Or 2025 et formé en Bretagne. Les exemples de très grands joueurs qui ont démarré au Roazhon Park sont nombreux ces dernières années, avec notamment Eduardo Camavinga ou encore Désiré Doué. Le prochain sur la liste s’appelle-t-il Djaoui Cissé ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’international espoirs français de 21 ans est en tout cas sur les bons rails.

Lancé par Habib Beye la saison dernière, celui qui a ensuite brillé avec les Bleuets à l’Euro Espoirs a déjà tout d’un grand. Milieu relayeur au gabarit imposant et à la technique sûre, il figure déjà dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens. L’Inter Milan est venu aux renseignements cet été, au même titre que West Ham. Les Hammers ont justement été les plus chauds sur le dossier. Si l’on se fie aux informations du 10 Sport, le club londonien a formulé une offre ferme au Stade Rennais durant le mercato estival afin de s’offrir les services de Djaoui Cissé.

D. Cisse France • Âge • Milieu Ligue 1 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

West Ham a posé 25 millions d’euros sur la table, un montant non-négligeable pour un joueur qui compte seulement 20 matchs en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Convaincue du potentiel du joueur et de la dimension qu’il peut prendre sous les ordres d’Habib Beye cette saison, la direction rennaise a rejeté cette offre de West Ham, jugeant le natif de Juvisy-sur-Orge comme intransférable cet été au même titre que Jérémie Jacquet, lui aussi très convoité. Nul doute en revanche que les offres tomberont de nouveau pour ces deux joueurs l’été prochain. Reste à savoir si Rennes aura les reins suffisamment solides pour les retenir une seconde fois de suite, ou s’il sera temps de les laisser partir et d’encaisser encore un gros chèque pour la direction bretonne.