ICONSPORT_271259_0136
Djaoui Cissé

Rennes refuse 25 millions d’euros pour sa nouvelle star

Rennes24 sept. , 18:30
parCorentin Facy
Bluffant en fin de saison dernière et durant l’Euro Espoirs cet été, Djaoui Cissé affole déjà les grands clubs européens. West Ham a par exemple toqué à la porte de Rennes avec une offre à 25 millions d’euros.
Le centre de formation du Stade Rennais est mis à l’honneur ces dernières heures après le sacre d’Ousmane Dembélé, élu Ballon d’Or 2025 et formé en Bretagne. Les exemples de très grands joueurs qui ont démarré au Roazhon Park sont nombreux ces dernières années, avec notamment Eduardo Camavinga ou encore Désiré Doué. Le prochain sur la liste s’appelle-t-il Djaoui Cissé ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’international espoirs français de 21 ans est en tout cas sur les bons rails.
Lancé par Habib Beye la saison dernière, celui qui a ensuite brillé avec les Bleuets à l’Euro Espoirs a déjà tout d’un grand. Milieu relayeur au gabarit imposant et à la technique sûre, il figure déjà dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens. L’Inter Milan est venu aux renseignements cet été, au même titre que West Ham. Les Hammers ont justement été les plus chauds sur le dossier. Si l’on se fie aux informations du 10 Sport, le club londonien a formulé une offre ferme au Stade Rennais durant le mercato estival afin de s’offrir les services de Djaoui Cissé.
D. Cisse

D. Cisse

FranceFrance Âge Milieu

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
West Ham a posé 25 millions d’euros sur la table, un montant non-négligeable pour un joueur qui compte seulement 20 matchs en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Convaincue du potentiel du joueur et de la dimension qu’il peut prendre sous les ordres d’Habib Beye cette saison, la direction rennaise a rejeté cette offre de West Ham, jugeant le natif de Juvisy-sur-Orge comme intransférable cet été au même titre que Jérémie Jacquet, lui aussi très convoité. Nul doute en revanche que les offres tomberont de nouveau pour ces deux joueurs l’été prochain. Reste à savoir si Rennes aura les reins suffisamment solides pour les retenir une seconde fois de suite, ou s’il sera temps de les laisser partir et d’encaisser encore un gros chèque pour la direction bretonne.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271641_0265
PSG

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

ICONSPORT_271163_0329
OL

L'OL sans Tolisso mais avec Ghezzal à Utrecht

ICONSPORT_268698_0340
OL

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

ICONSPORT_271163_0454
OL

L'OL joue sa santé financière en Europa League

Fil Info

19:30
« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique
19:11
L'OL sans Tolisso mais avec Ghezzal à Utrecht
19:00
OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort
18:00
L'OL joue sa santé financière en Europa League
17:30
Luis Enrique refuse trois recrues, catastrophe au PSG
17:00
« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune
16:40
LdC : Barça-PSG fait paniquer les autorités
16:20
OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale
16:00
PSG : 6e au Ballon d'Or, Hakimi est écoeuré

Derniers commentaires

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

fair enough

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading