3 buts en Ligue 1, Chelsea signe un gros chèque à Rennes

Auteur d’un doublé contre l’OL à seulement 17 ans, Kader Meïté s’est déjà fait un nom dans les plus grands clubs européens. Le buteur du Stade Rennais fait notamment partie des joueurs ciblés par Chelsea.

A seulement 17 ans, Kader Meïté est déjà l’un des joueurs les plus surveillés du championnat de France. Auteur d’un doublé contre l’OL pour permettre au Stade Rennais de l’emporter 3-1 lors de la 4e journée, le jeune attaquant né à Créteil fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des plus grands clubs européens. Considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de sa génération, Kader Meïté a notamment tapé dans l’oeil de Chelsea.

A en croire les informations du site Fichajes , les Blues sont très attentifs aux progrès et aux prestations du joueur formé en Bretagne. Toujours prêt à dégainer quand il s’agit de s’offrir un jeune joueur à fort potentiel, le club londonien pourrait en faire une cible prioritaire l’été prochain. Malgré le recrutement déjà finalisé d’Emanuel Emegha en provenance de Strasbourg, Chelsea ne s’interdit pas une signature de plus dans ce secteur de jeu. A seulement 17 ans, Kader Meïté a déjà séduit le club londonien, qui pourrait signer un chèque énorme aux dirigeants du Stade Rennais pour tenter de rafler la mise.

Pour l’heure, on ignore encore jusqu’à quelle somme Chelsea serait prêt à monter pour recruter Kader Meïté. Du côté de Rennes, nul doute que l’on réclamera une fortune pour un joueur aussi jeune et prometteur, dont le contrat en Bretagne court jusqu’en juin 2028. Barré par la concurrence d’Esteban Le Paul et de Breel Embolo, l’attaquant d’1m92 est numéro trois dans la hiérarchie des attaquants aux yeux d’Habib Beye. Mais nul doute que son temps de jeu ne cessera de croitre au cours de la saison et que pour Rennes, l’idée est clairement d’en faire un titulaire à horizon un ou deux ans. Chelsea va donc devoir se montrer très convaincant pour rafler la mise dès l’été 2026.