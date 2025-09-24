« Dembélé, j’ai des doutes » : Pierre Ménès est brutal

ICONSPORT_271641_0290
Ousmane Dembélé sort de deux jours de folie depuis qu'il a été officiellement été élu Ballon d'Or 2025. Mais la saison est déjà lancée et Pierre Ménès attend l'attaquant du PSG au tournant.
Actuellement blessé, Ousmane Dembélé sera tout de même à la fête samedi soir à l'occasion du match PSG-Auxerre, puisque les dirigeants parisiens ont l'intention d'organiser une petite cérémonie pour que le Ballon d'Or 2025 reçoive l'hommage des supporters parisiens. Mais si l'international tricolore ne reviendra pas à la compétition avant plusieurs semaines, la bataille pour le Ballon d'Or 2026 commence. Et pour Pierre Ménès, le danger existe pour Ousmane Dembélé que ce titre gagné après le vote d'un jury mondial ne soit bientôt qu'un bon souvenir. L'ancien journaliste de Canal+ se demande si l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France est capable de rééditer une saison aussi spectaculaire que celle qui s'est terminée par la victoire du PSG en Ligue 1.

Dembélé Ballon d'Or encore une fois ? Ménès n'y croit pas

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès n'est pas d'un optimisme démesuré concernant la quête d'un deuxième Ballon d'Or par Ousmane Dembélé. « Est-ce que Dembélé pourra avoir encore une fois l’efficacité qu’il a eue la saison dernière ? Moi, j'ai un peu des doutes. Son but à Arsenal lors du match aller montre que c’était son année. Il faudra voir s’il est capable de faire plusieurs saisons à 30 buts par saison. Cela permettra de moins galvauder le nombre incroyable de buts marqués par Kylian Mbappé », confie celui qui ne masque pas son admiration pour l'attaquant français du Real Madrid, dont il ne comprend pas l'image qu'il a désormais en France.  
En 2026, il y aura cependant un événement qui sera probablement décisif dans le vote du jury du Ballon d'Or, il s'agit évidemment du Mondial aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Il se pourrait bien que l'un des joueurs des champions du monde gagne ce trophée, ce qui laisse évidemment des chances à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mais Lamine Yamal, et l'Espagne, auront aussi leur mot à dire.
