Warmed Omari

Rennes récupère 5 ME grâce à un flop de l'OL

Rennes28 janv. , 11:00
parQuentin Mallet
Prêté l'été dernier au club de Hambourg en Bundesliga, Warmed Omari va définitivement quitter le Stade Rennais après la levée de son option d'achat. Sur cette opération, les Bretons vont récupérer environ 5 millions d'euros.
Lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais réalisait un très grand ménage pour se séparer de tous ses indésirables et libérer de la masse salariale. Placé sur une liste de joueurs qui n'avaient aucun avenir chez les Rouge et Noir, Warmed Omari a lui aussi été victime de cette politique. Pur produit du centre de formation rennais, le défenseur central, qui sortait déjà d'un prêt peu concluant du côté de l'Olympique Lyonnais la saison dernière, avait alors été envoyé à Hambourg dans le cadre d'un nouveau prêt.

L'international comorien a rapidement eu une place de choix dans l'effectif allemand, jusqu'à sa grosse blessure au genou qui l'a éloigné des terrains entre début octobre et mi-janvier. Pas de quoi inquiéter les dirigeants hambourgeois qui vont quand même lever son option d'achat.

Warmed Omari va rester en Allemagne

Satisfait de sa contribution et de ses performances avant sa blessure, le Hambourg SV a bel et bien l'intention de s'offrir définitivement Warmed Omari, à en croire les informations de Ouest-France. Si le montant exact n'a pas filtré, le quotidien régional affirme qu'il s'agit là d'une entrée d'argent à hauteur de 5 millions d'euros environ qui attend le Stade Rennais. Les relations entre les deux clubs sont en tout cas suffisamment bonnes pour qu'une telle opération ait lieu.
En parallèle, les dirigeants respectifs du Stade Rennais et de Hambourg négocient aussi le prêt d'Albert Gronbaek. Très gros flop chez les Bretons, tout comme au Genoa où il est prêté depuis le début de la saison, le milieu de terrain danois pourrait revenir en Bretagne avant la fin du mercato pour repartir aussitôt au club allemand rejoindre Warmed Omari.
Derniers commentaires

L'OM révèle son groupe pour le choc contre Bruges

Bn l c bbol

L'OM révèle son groupe pour le choc contre Bruges

Bn l c bbol

L'OM révèle son groupe pour le choc contre Bruges

Bn l c bbol

OL : John Textor tente un putsch, il se fait virer !

On a frôlé la catastrophe ! J'ose pas imaginer la gueule de bois qu'on aurait eu en se réveillant si il avait réussi son coup. A une autre époque ce mec aurait été retrouvé avec les pieds dans le bêton au fond du lac Michigan ...

PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça

On n'oublie jamais son club formateur c'est normal.Mais il a signé à Paris et s'il confirme ses qualités, il n'oubliera jamais le PSG non plus.C'est à Paris qu'il peut ecrire une belle histoire

Loading