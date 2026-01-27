ICONSPORT_193421_0038

Disasi ciblé, Rennes vole l'idée de l'OL !

Rennes se prépare aux départs potentiels de Jérémy Jacquet et de Kader Meïté. Les deux hommes sont très courtisés et pourraient rapporter 100 millions d’euros au club breton lors de ce mois de janvier.
La dernière semaine du mercato promet d’être explosive au Stade Rennais. Le club breton est pour l’instant inflexible sur les dossiers Jérémy Jacquet et Kader Meïté… mais jusqu’à quand ? Les deux pépites du centre de formation rennais sont très courtisées. Le défenseur de 20 ans est notamment la cible de Chelsea, Liverpool ou encore du Bayern Munich. Habib Beye ne veut pas entendre parler d’un départ et Rennes a déjà refusé 50 millions d’euros.
Un départ reste néanmoins possible si les enchères venaient à grimper davantage. Et pour compenser un potentiel départ de l’ex-défenseur de Clermont, le Stade Rennais a déjà une idée en tête. Selon les informations de Loïc Tanzi, le pensionnaire du Roazhon Park songe à Axel Disasi, un temps ciblé par l’OL et toujours au placard à Chelsea.
« Le dossier de Kader Meïté à Al Hilal est toujours ouvert, il faudra le suivre. Celui de Jacquet à Chelsea s'est refroidi. Dans ses discussions, Rennes avait posé le nom d'Axel Disasi sur la table, signe que le recrutement d'un défenseur n'est pas à exclure. Il faudra voir si la concurrence anglaise se réveille pour Jacquet, mais Rennes souhaite toujours un prêt jusqu'à la fin de la saison » a publié le spécialiste du mercato lors d’une série de questions-réponses avec les internautes de L’Equipe. Le dossier Jacquet reste donc sur le feu et Rennes se prépare à réagir en cas de départ de sa pépite.

Un départ de Meïté toujours dans les tuyaux

Un autre départ reste possible, celui de Kader Meïté. Comme indiqué par ailleurs, le jeune avant-centre de 18 ans est ciblé par de nombreux clubs et pas uniquement en Europe. Al-Hilal a déjà proposé 40 millions d’euros pour s’offrir le buteur rennais, lequel a également une cote d’enfer en Premier League. Selon les informations de Caughtoffside, Manchester United mais aussi Chelsea sont très intéressés par celui qui a marqué 3 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison.
C’est donc peu de le dire, les pépites du centre de formation du Stade Rennais ont la cote sur le marché des transferts. La question est de savoir si le club présidé par Arnaud Pouille et qui a marqué le pas depuis deux journées en championnat aura les reins suffisamment solides afin de refuser toutes les offres pour Jacquet et Meïté dans cette dernière semaine du mercato.

