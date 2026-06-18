Rennes recrute un défenseur à la sauce PSG

Le Stade Rennais se montre déjà actif sur le marché des transferts, et le club breton devrait annoncer dans les prochaines heures la signature d'un jeune défenseur portugais de 19 ans, Gonçalo Oliveira.

Loïc Désiré, le directeur sportif de Rennes l'a confié, le club breton souhaite profiter du mercato estival pour apporter à Franck Haise des joueurs au profil pas toujours spectaculaire, mais qui sont capables d'apporter un vrai plus. C'est ainsi qu'Issa Soumaré s'est engagé avec le Stade Rennais. Mais ce dernier devrait rapidement être rejoint par un nouveau renfort, puisque Benjamin Quarez annonce que Gonçalo Oliveira, jeune défenseur de 19 ans de Benfica, est déjà arrivé dans la capitale d'Ille-et-Vilaine et devait rapidement signer son contrat.

Le journaliste du Parisien précise que pour recruter le joueur portugais, international dans toutes les catégories jeunes, le Stade Rennais va débourser 2,5 millions d'euros, et Gonçalo Oliveira va signer un contrat de cinq ans. Une opération rondement menée, Loïc Désiré voulant rapidement faire son mercato sans avoir à attendre la fin du Mondial.

Rennes tient un renfort défensif

Même s'il ne compte aucune titularisation avec l'équipe première de Benfica, le défenseur axial portugais est capable d'apporter un vrai plus, dans un championnat où l'on fait de plus en plus appel aux jeunes footballeurs portugais. Il est vrai que le PSG a montré la voie, avec un budget forcément plus conséquent, mais l'OL a réussi, par exemple, un énorme coup avec Afonso Moreira, qui est arrivé à Lyon pour 2ME et vient d'en repartir pour 30ME de plus en seulement un an.

Pour le Stade Rennais, il ne s'agit pas d'une opération de trading, mais de donner à Franck Haise un choix plus complet la saison prochaine. En effet, avec la qualification pour l'Europa Ligue obtenue grâce à la victoire du RC Lens, l'entraîneur du club breton va obligatoirement devoir disposer d'un effectif élargi. La signature de Gonçalo Oliveira jusqu'en 2031 va dans ce sens.