Un mercato pour cartonner en Ligue 1, Rennes se dévoile

Rennes avance rapidement dans ce mercato estival, et la stratégie du club breton doit lui permettre d'offrir à Franck Haise de quoi marcher fort dans le championnat de France.

Le Stade Rennais ne perd pas de temps dans son mercato. Le club breton a déjà fait signer deux joueurs libres : Adrien Thomasson et Issa Soumaré. L’attaquant vient d’arriver en provenance du Havre, et a hâte de fréquenter enfin le haut de tableau de Ligue 1 , lui qui a connu la Ligue 2 et le championnat belge avant de prendre son envol au HAC.

Rennes vise de l'efficacité en Ligue 1

Des recrues précises, discrètes mais qui vont apporter, les dirigeants rennais se frottent les mains et dévoilent ainsi les grandes lignes de leur mercato. Il s’agira d’apporter de la valeur ajoutée avec des éléments capables de faire grandir le club breton, et d'offrir du soutien à Esteban Lepaul, parfois un peu seul pour faire trembler les filets cette saison.

C’est l’objectif avoué par le directeur sportif des « Rouge et Noir », Loïc Désiré. « On avait ciblé Issa parce qu’il connaît très bien la Ligue 1, c’est un attaquant capable de jouer dans différents systèmes avec une polyvalence remarquable. Il a franchi les étapes patiemment et avec ambition. Son efficacité est également un vrai atout. Nous voulons des joueurs décisifs, c’est essentiel, Adrien (Thomasson) et Issa s’inscrivent dans cette volonté. Humainement, il entre totalement dans ce que nous recherchons, ce qu’est le Stade Rennais aujourd’hui », a fait savoir le dirigeant du Stade Rennais.

Il y aura forcément des investissements plus copieux pour Rennes cet été, avec notamment la volonté de faire venir un gardien pour concurrence ou remplacer Brice Samba, au moins un défenseur central pour compenser le départ de Jérémy Jacquet, et surement un ailier pour offrir plus de solutions à Franck Haise en vue d’une saison où Rennes compter jouer le haut de tableau en Ligue 1, tout en rêvant secrètement de performer en Europa League.