Rennes : Le gros coup confirmé, deux joueurs font leurs valises

Rennes se prépare à accueil une recrue très prometteuse avec Sébastian Szymanski. Le milieu polonais pousse vers la sortie deux anciens cadres du club breton.

Cela va bouger dans les prochains jours à Rennes . Sur une série de huit victoires en neuf matchs, le club breton est remonté au classement et Habib Beye est plus conforté que jamais après avoir failli passer à la trappe au mois d’octobre. L’entraineur rennais possède un effectif copieux pour une équipe qui ne joue pas de Coupe d’Europe, mais les « Rouge et Noir » sont sur le point de s’offrir un renfort de luxe.

Szymanski à Rennes, c'est quasiment bouclé

En ce début de semaine, Ouest-France et la presse turque confirment conjointement que Sébastian Szymanski va signer à Rennes dans les prochains jours. L’accord est tout proche d’être trouvé pour un montant de 13 ME, dont 2 ME de bonus. Fenerbahçe va céder son international polonais, qui aura la charge d’animer le jeu du club breton, en évoluant plus haut que Valentin Rongier par exemple.

Cette signature va pousser vers la sortie deux cadres contestés du Stade Rennais. Un Ludovic Blas qui continue de jouer les utilités mais dont le statut n’est plus le même au Roazhon Park. Courtisé en Ligue 1, l’ancien nantais est à l’écoute des offres même si son départ n’est pas aussi inévitable que celui de Seko Fofana.

L’international ivoirien, de retour de la CAN, va bien avoir du mal à récupérer du temps de jeu, surtout que son niveau affiché ces dernières semaines était assez inquiétant. Mais l’ancien taulier du RC Lens sera difficile à bouger, sachant qu’il est revenu d’Arabie Saoudite avec un très gros salaire, le plus important du club avec 400.000 euros par mois. Cela devrait limiter les candidats en Ligue 1, surtout que l’Ivoirien possède encore trois ans et demi de contrat avec Rennes.