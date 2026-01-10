Rennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifie

En quête d’un joueur créatif dans l’entrejeu, le Stade Rennais prend l’avantage sur l’Olympique Lyonnais dans le dossier Sebastian Szymanski. Malheureusement pour le club rhodanien, les Rouge et Noir ont changé leurs plans et l’entraîneur Habib Beye s’est expliqué en conférence de presse.

L’Olympique Lyonnais se dirige vers un échec. Initialement positionné sur la piste Sebastian Szymanski (26 ans), le club rhodanien a vu Rennes débarquer avec plus d’arguments. Le milieu offensif en manque de temps de jeu à Fenerbahçe apprécie le projet présenté par les Rennais. Du côté du Roazhon Park, l’international polonais aura aussi l’avantage de retrouver son compatriote Premyzlaw Frankowski. La présence de l’ancien Lensois a pu peser dans le choix de Sebastian Szymanski désormais annoncé proche de Rennes.

Sa signature en bonne voie fera le bonheur d’Habib Beye qui n’a pas souhaité confirmer l’information devant les médias. « Il faut avancer tranquillement sur tous nos profils, a confié l’entraîneur des Rouge et Noir. On a des profils identifiés, je vous ai dit qu'on ne se précipitera pas sur ce dossier (du milieu créatif) car on veut qu'il soit cohérent. Il faut aussi qu'on arrive à cibler le joueur qu'il nous faut pour passer un cap en termes de collectif et si on ne le trouve pas, on restera en l'état. Il peut se passer beaucoup de choses dans les deux sens, on fera ce qu'il faut. » Et tant pis si la direction change de stratégie.

Rennes a dû changer ses plans

Ces derniers mois, Rennes s’était réorienté vers des joueurs habitués à la Ligue 1. Mais la recherche d’un meneur de jeu en France n’est pas si simple. « Le marché français est cher sur ce type de joueur à ce moment de la saison, s’est expliqué Habib Beye. Un concurrent ne vous cédera pas un joueur de qualité à un prix raisonnable. Il y a des tarifs inaccessibles, peu de joueurs accessibles, et je pense que Loïc (Désiré, le directeur sportif) est dans cette logique aussi de s’ouvrir à toutes les perspectives. » Régulièrement critiqué pour son recrutement, le Stade Rennais ne devra pas se tromper sur cette opération annoncée aux alentours de 10 millions d’euros.