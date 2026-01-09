ICONSPORT_269187_0100
Sebastian Szymanski - Pologne

Rennes double l'OL, c'est confirmé

Rennes09 janv. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Annoncé sur les tablettes de Lyon depuis plusieurs semaines, Sebastian Szymanski est aussi la priorité de Rennes au milieu de terrain. Le club breton a pris de l'avance sur l'OL dans ce dossier et semble en mesure de conclure le transfert rapidement.
Où jouera Sebastian Szymanski en 2026 ? Remplaçant à Fenerbahçe depuis l'arrivée de Domenico Tedesco sur le banc stambouliote, le milieu polonais envisage un départ cet hiver. La Ligue 1 a de grandes chances de le récupérer. Deux clubs se le disputent en ce moment, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. La cellule de recrutement rhodanienne s'est manifestée en première dès le début du mois de décembre. Szymanski représente un transfert accessible financièrement pour l'OL. Néanmoins, Rennes est en train d'écœurer les Gones.

Szymanski à Rennes, ça avance vite

Les Bretons ont accéléré le tempo en 2026 et ils sont même devenus les favoris du dossier selon les informations de Ouest-France. Le quotidien régional affirme que les discussions sont « avancées » entre Fenerbahçe, Rennes et le clan Szymanski. L'international polonais apprécie le projet rennais. Jouer le haut de tableau en Ligue 1 et la course à l'Europe est une perspective très réjouissante pour un joueur cantonné au banc de touche à Istanbul.
Cette nouvelle aventure doit lui permettre de garder sa place en équipe nationale. Barragiste en mars, la Pologne pourrait disputer la Coupe du monde l'été prochain (groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie). Une belle motivation pour Szymanski, lequel côtoiera son compatriote Frankowski en Bretagne. Dernier élément à éclaircir pour Rennes : le prix. Le transfert du milieu polonais devrait se négocier autour des 10 millions d'euros. Une vente de Ludovic Blas notamment est attendue pour financer ce recrutement et libérer une place dans l'entrejeu rennais.
S. Szymański

S. Szymański

PolandPologne Âge 26 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

2025/2026
Matchs14
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale

ICONSPORT_281746_0079
CAN 2025

CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun

ICONSPORT_281746_0050
CAN 2025

CAN 2025 : Mbeumo fauché, Maroc-Cameroun fait parler

Fil Info

09 janv. , 21:58
CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale
09 janv. , 21:57
CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun
09 janv. , 21:47
CAN 2025 : Mbeumo fauché, Maroc-Cameroun fait parler
09 janv. , 21:30
Fabian Ruiz vendu 40 ME, le PSG craque
09 janv. , 21:00
Surprise à l’OL, Satriano est le tube de l’hiver
09 janv. , 20:30
OM : Le cas Amine Gouiri affole la Turquie
09 janv. , 20:00
PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger
09 janv. , 19:30
Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre

Derniers commentaires

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Il a fait du tollisso y a rien de mal

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

J aurait donné 3 penalty pour greewood

PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger

Le titre : "Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger". Et dans l'article : "aucun accord n’est imminent pour le moment."

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Voilà ce qu'en pense un ex-arbitre qui a bien plus d'expérience que celui du TDC, mais le Red (le pire ignorant du site) va dire qu'il n'y connait rien ^^ Bruno Derrien a estimé que le VAR devait rappeler l'arbitre pour revoir l'action. Extrait de l'article du journal le Parisien : "Problème : au ralenti, il ne semble pas y avoir de contact entre le gant du gardien francilien et le pied de l’attaquant phocéen, dont le saut par anticipation lui a permis d’éviter la sortie de Chevalier. Un avis partagé par Bruno Derrien, ancien arbitre international français : « Pour moi ce pénalty est sévère », a-t-il analysé. « Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime ». Pour l’homme aux 350 matchs dirigés au niveau professionnel, « la fougue de la sortie de Chevalier a peut-être influencé l’arbitre ». Une chose est sûre : selon l’expert, la VAR s’est mise à la faute en estimant que M. Léonard n’avait pas commis d’erreur manifeste et en ne l’invitant donc pas à revisionner l’action. « Paris a gagné, ça fera moins polémique », conclut en plaisantant Bruno Derrien.

PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger

C’est ENRIQUE ELJEFE en espagnol qui décide et qui a les clefs.C’est lui qui décide qui part ou qui reste,DEMBELE comme les autres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading