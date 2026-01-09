Rennes double l'OL, c'est confirmé

Annoncé sur les tablettes de Lyon depuis plusieurs semaines, Sebastian Szymanski est aussi la priorité de Rennes au milieu de terrain. Le club breton a pris de l'avance sur l'OL dans ce dossier et semble en mesure de conclure le transfert rapidement.

Où jouera Sebastian Szymanski en 2026 ? Remplaçant à Fenerbahçe depuis l'arrivée de Domenico Tedesco sur le banc stambouliote, le milieu polonais envisage un départ cet hiver. La Ligue 1 a de grandes chances de le récupérer. Deux clubs se le disputent en ce moment, le Stade Rennais et l' Olympique Lyonnais . La cellule de recrutement rhodanienne s'est manifestée en première dès le début du mois de décembre. Szymanski représente un transfert accessible financièrement pour l' OL . Néanmoins, Rennes est en train d'écœurer les Gones.

Szymanski à Rennes, ça avance vite

Les Bretons ont accéléré le tempo en 2026 et ils sont même devenus les favoris du dossier selon les informations de Ouest-France. Le quotidien régional affirme que les discussions sont « avancées » entre Fenerbahçe, Rennes et le clan Szymanski. L'international polonais apprécie le projet rennais. Jouer le haut de tableau en Ligue 1 et la course à l'Europe est une perspective très réjouissante pour un joueur cantonné au banc de touche à Istanbul.

Cette nouvelle aventure doit lui permettre de garder sa place en équipe nationale. Barragiste en mars, la Pologne pourrait disputer la Coupe du monde l'été prochain (groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie). Une belle motivation pour Szymanski, lequel côtoiera son compatriote Frankowski en Bretagne. Dernier élément à éclaircir pour Rennes : le prix. Le transfert du milieu polonais devrait se négocier autour des 10 millions d'euros. Une vente de Ludovic Blas notamment est attendue pour financer ce recrutement et libérer une place dans l'entrejeu rennais.