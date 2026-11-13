Rennes : La petite phrase qui a mis Pinault en rogne

Propriétaire du Stade Rennais, François Pinault s'agace des dépenses pas forcément bien gérées et des résultats pas convaincants du club breton.

Le Stade Rennes peine toujours à franchir le cap qui le ferait devenir un sérieux prétendant au podium. A chaque fois qu’il a l’occasion de confirmer, il montre ses limites sur le plan sportif. Et si le retour en Coupe d’Europe cette saison permet aux Bretons de se montrer, la progression n’est pas assez franche sur ces dernières années.

Le club a beau avoir annoncé de nombreuses mesures d’économies, il reste un poids lourd pour son actionnaire au niveau des charges et se voit souvent obligé de vendre ses meilleurs joueurs pour rester dans les clous du fair-play financier.

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Mais le week-end dernier, quand Lille est allé gagné au Roazhon Park et qu’Olivier Letang a rappelé que la masse salariale de son club était « 3 à 4 fois inférieure » à celle de Rennes, cela a eu le don de mettre en pétard François Pinault. Même si Ouest-France a précisé que l’écart entre les deux masses salariales n’étaient pas aussi importante qu’annoncée (116 ME pour Rennes contre 60 ME pour Lille), le propriétaire des « Rouge et Noir » n’est pas persuadé que les efforts sont faits à tous les niveaux.

« Tout ne va pas non plus pour le mieux dans le meilleur des mondes, au sein d’un club où les foyers de crispations reviennent par cycles à la surface, au gré des influences et des résultats sportifs qui en ce moment chagrinent la famille Pinault. L’alignement des différentes composantes internes et l’incarnation d’une autorité forte semblent toujours difficiles à trouver au Stade Rennais », résume ainsi le quotidien régional, soulignant que la famille Pinault avait demandé « un processus d’éclaircissements sur le fonctionnement global du club, qui implique ses paramètres de gestion financière ».

Dans les bureaux, une nouvelle phase d’économies pourrait être lancée, alors que les très gros salaires sur le terrain ont pour beaucoup quitté le club récemment. Mais cela devrait continuer cet hiver. « Vendre ou se séparer de certains contrats dès janvier a été priorisé, avant de pouvoir songer à éventuellement recruter. Le mercato à venir sera un enjeu fort, alors que certains investissements de l’été ont pu questionner », conclue ainsi Ouest-France au moment de se pencher sur un Stade Rennais qui accepterait un peu mieux le léger déséquilibre financier si les résultats étaient à la hauteur des investissements.