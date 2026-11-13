Rennes : La petite phrase qui a mis Pinault en rogne
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Pitoyable
C'est déjà l'objectif de faire de la figuration. Le seul but de l'OL est de prendre les primes de participations et les droits tv. Lyon doit impérativement redresser la barre financièrement et le plus malin serait d'effectuer des transferts peu coûteux pour les rentabiliser via une qualif en Ldc voire une valorisation puis vente des joueurs. Ce qui est largement faisable en L1 à fortiori cette année où personne en dehors du PSG se démarque vraiment en tête.
Raymond : Il dit que tu n'es pas con, contrairement à lui. Relis bien ce qu'il a écrit : "Une personne peut être instruite et être con comme un manche. Mais bon... tu as ni l'un... ni l'autre !" le "ni l'autre" veut dire que tu N'ES PAS "con comme un manche". Je mets le screen car il est capable de corriger son post après et de nier l'avoir écrit, comme il fait souvent et comme il avait nié avoir mis son adresse FB sur le site, jusqu'à ce que je lui mette le screen du post où il avait mis son adresse FB, ce menteur débile : https://uploads.disquscdn.com/images/27bf9c07b85029e6da725c909dee2f7967a802d989536ce1107e63a839469fb6.png Tu lui as bien trouvé le qualificatif "ultracrépidarien" qui colle bien à cet énergumène, en plus de "débile, idiot, stupide, malade mental, etc..."
Donnaruma a toujours son probmleme de jeu de pieds mais hier il a fait un tres bon match apres sa bourde
Pour Upa c'est davantage compréhensible si sa femme va accoucher. était il déjà en état de jouer contre l'Italie, j'en doute un peu car il a été assez loin de ce qu'il fait habituellement e équipe de France.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13