EdF : Entraînement retardé, Zidane va devenir fou

Nouveau couac au sein de l'équipe de France à son arrivée à Bordeaux. L'entrainement n'a pas pu démarrer à l'heure prévue, le matériel n'étant pas là.

Nouveau moment de tension dans l’organisation de l’équipe de France. Au mois de septembre, plusieurs problèmes logistiques avaient été remontés, et ce fut encore le cas cette semaine en Italie, où des couacs sur l’acheminent de l’entourage des joueurs ont été constatés. Mais ce vendredi, au lendemain de la défaite à San Siro, Zinedine Zidane a vu son entrainement prévu en fin d’après-midi débuter avec une heure de retard.

Selon Romain Molina, un problème dans l’organisation a provoqué une absence de matériel, rendant toute séance difficile à organiser pour Zinedine Zidane. « L'entraînement de l'équipe de France est retardé d'une heure car le matériel n'est pas arrivé. Vous ne rêvez pas, c'est un sketch. En France, la FFF n'est pas capable d'acheminer à temps le matériel pour un entraînement de l'équipe de France », a livré le journaliste indépendant, pour qui la nouvelle organisation mise en place autour de Zinedine Zidane peine à donner satisfaction sur les deux premières fenêtres internationales.

Les Bleus ont pris la direction de Bordeaux pour préparer le match de dimanche soir face à la Turquie, mais ce programme qui devait permettre d’enchainer pour éviter les déplacements, se révèle finalement être moins efficace que prévu.