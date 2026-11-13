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EdF : Entraînement retardé, Zidane va devenir fou

EdF : Entraînement retardé, Zidane va devenir fou

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Nouveau couac au sein de l'équipe de France à son arrivée à Bordeaux. L'entrainement n'a pas pu démarrer à l'heure prévue, le matériel n'étant pas là.
Nouveau moment de tension dans l’organisation de l’équipe de France. Au mois de septembre, plusieurs problèmes logistiques avaient été remontés, et ce fut encore le cas cette semaine en Italie, où des couacs sur l’acheminent de l’entourage des joueurs ont été constatés. Mais ce vendredi, au lendemain de la défaite à San Siro, Zinedine Zidane a vu son entrainement prévu en fin d’après-midi débuter avec une heure de retard.
Selon Romain Molina, un problème dans l’organisation a provoqué une absence de matériel, rendant toute séance difficile à organiser pour Zinedine Zidane. « L'entraînement de l'équipe de France est retardé d'une heure car le matériel n'est pas arrivé. Vous ne rêvez pas, c'est un sketch. En France, la FFF n'est pas capable d'acheminer à temps le matériel pour un entraînement de l'équipe de France », a livré le journaliste indépendant, pour qui la nouvelle organisation mise en place autour de Zinedine Zidane peine à donner satisfaction sur les deux premières fenêtres internationales.
Les Bleus ont pris la direction de Bordeaux pour préparer le match de dimanche soir face à la Turquie, mais ce programme qui devait permettre d’enchainer pour éviter les déplacements, se révèle finalement être moins efficace que prévu.
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Pitoyable

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C'est déjà l'objectif de faire de la figuration. Le seul but de l'OL est de prendre les primes de participations et les droits tv. Lyon doit impérativement redresser la barre financièrement et le plus malin serait d'effectuer des transferts peu coûteux pour les rentabiliser via une qualif en Ldc voire une valorisation puis vente des joueurs. Ce qui est largement faisable en L1 à fortiori cette année où personne en dehors du PSG se démarque vraiment en tête.

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Raymond : Il dit que tu n'es pas con, contrairement à lui. Relis bien ce qu'il a écrit : "Une personne peut être instruite et être con comme un manche. Mais bon... tu as ni l'un... ni l'autre !" le "ni l'autre" veut dire que tu N'ES PAS "con comme un manche". Je mets le screen car il est capable de corriger son post après et de nier l'avoir écrit, comme il fait souvent et comme il avait nié avoir mis son adresse FB sur le site, jusqu'à ce que je lui mette le screen du post où il avait mis son adresse FB, ce menteur débile : https://uploads.disquscdn.com/images/27bf9c07b85029e6da725c909dee2f7967a802d989536ce1107e63a839469fb6.png Tu lui as bien trouvé le qualificatif "ultracrépidarien" qui colle bien à cet énergumène, en plus de "débile, idiot, stupide, malade mental, etc..."

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Pour Upa c'est davantage compréhensible si sa femme va accoucher. était il déjà en état de jouer contre l'Italie, j'en doute un peu car il a été assez loin de ce qu'il fait habituellement e équipe de France.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
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2310721221012
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LOSC Lille
21106311477
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Brest
151043318126
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Lens
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10103161822-4
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10103161324-11
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