OL : Sulc opéré et absent jusqu’en mars 2027

Victime d’une lésion du ménisque il y a trois semaines, Pavel Sulc a été opéré par Petr Zeman, spécialiste de la médecine du sport et chirurgien à l’hôpital de Plzeň.

Nos confrères du site Olympique et Lyonnais évoquent à présent une absence qui va s’étirer jusqu’à fin février ou début mars pour l’international tchèque de l’OL. Dans ce contexte, un départ de l’ancien joueur du Viktoria Plzen au mercato hivernal, comme indiqué ce vendredi par L’Equipe, semble assez improbable. Sportivement, c’est en tout cas une perte non-négligeable pour Lyon qui ne dispose pas d’autre attaquant confirmé que Sulc pour suppléer Openda.