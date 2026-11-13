EdF : Upamecano quitte les Bleus, l'Allemagne en dit plus

En difficulté jeudi soir face à l’Italie, Dayot Upamecano a quitté le rassemblement de l’équipe de France à l’issue de la défaite à San Siro (3-1). La presse allemande en sait plus sur les raisons de ce départ.

« raisons personnelles » en accord avec le sélectionneur Zinedine Zidane. Une mauvaise nouvelle était redoutée pour le numéro 4 de l’équipe de France, mais c’est en réalité tout l’inverse selon les informations de Philipp Kessler relayées sur X par le compte FC Bayern Focus. Patron de la défense de l’équipe de France, Dayot Upamecano n’a pas réalisé le meilleur match de sa carrière internationale jeudi soir face à l’Italie (3-1). Fébrile dans certains duels, ce qui n’est pas son habitude, le Bavarois a également concédé le penalty qui a permis à l’Italie de prendre le large. L’ancien défenseur du RB Leipzig avait-il la tête ailleurs ? On peut se poser la question puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, on apprenait que Dayot Upamecano quittait le stage des Bleus pouren accord avec le sélectionneur Zinedine Zidane. Une mauvaise nouvelle était redoutée pour le numéro 4 de l’équipe de France, mais c’est en réalité tout l’inverse selon les informations de Philipp Kessler relayées sur X par le compte FC Bayern Focus.