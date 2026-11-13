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EdF : Upamecano quitte les Bleus, l'Allemagne en dit plus

EdF : Upamecano quitte les Bleus, l'Allemagne en dit plus

Equipe de France
parCorentin Facy
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En difficulté jeudi soir face à l’Italie, Dayot Upamecano a quitté le rassemblement de l’équipe de France à l’issue de la défaite à San Siro (3-1). La presse allemande en sait plus sur les raisons de ce départ.
Patron de la défense de l’équipe de France, Dayot Upamecano n’a pas réalisé le meilleur match de sa carrière internationale jeudi soir face à l’Italie (3-1). Fébrile dans certains duels, ce qui n’est pas son habitude, le Bavarois a également concédé le penalty qui a permis à l’Italie de prendre le large. L’ancien défenseur du RB Leipzig avait-il la tête ailleurs ? On peut se poser la question puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, on apprenait que Dayot Upamecano quittait le stage des Bleus pour « raisons personnelles » en accord avec le sélectionneur Zinedine Zidane. Une mauvaise nouvelle était redoutée pour le numéro 4 de l’équipe de France, mais c’est en réalité tout l’inverse selon les informations de Philipp Kessler relayées sur X par le compte FC Bayern Focus.
En effet, Dayot Upamecano aurait quitté le rassemblement de l’équipe de France pour se rendre auprès de sa compagne sur le point d’accoucher. Une très bonne nouvelle donc pour le défenseur central des Bleus, dont le départ ainsi que la performance en demi-teinte sur la pelouse de San Siro sont toute suite beaucoup plus compréhensibles. En l’absence de son patron défensif dimanche contre la Turquie, Zinedine Zidane devra encore innover dans l’axe. Trois joueurs sont à sa disposition pour le match au Matmut Atlantique : Leny Yoro (Manchester United), Ibrahima Konaté (Real Madrid) et Jérémy Jacquet (Liverpool), associé à Dayot Upamecano face à l’Italie jeudi lors de la 5e journée de Ligue des Nations.

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