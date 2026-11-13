Lens : Walid Regragui tente de doubler Pierre Sage !
Lens•
Le dossier de la succession de Yannick Cahuzac est décidément très animé au RC Lens, où Walid Regragui a rencontré la direction du club nordiste malgré les négociations avancées pour un retour de Pierre Sage.
Qui sera le successeur de Yannick Cahuzac au RC Lens ? Si Pierre Sage est le grand favori pour le poste, le retour de l’ex-technicien de Crystal Palace dans le Nord n’est pas encore assuré. Foot Mercato révèle ce vendredi que les négociations sont toujours en cours entre Pierre Sage d’un côté et l’état-major du RC Lens de l’autre. Le salaire du technicien passé par l’OL est au coeur des discussions au même titre que la composition de son staff, que Pierre Sage veut plus élargi que lors de son premier passage chez les Sang et Or.
Les tractations sont en cours et plutôt bien engagées, mais tout cela prend forcément du temps. Une aubaine pour les autres postulants, dont fait partie à la surprise générale Walid Regragui. L’ancien sélectionneur du Maroc, sans poste depuis son départ des Lions de l’Atlas, est dans la course selon le média. Celui qui officie sur Canal+ pour les grandes soirées de Ligue des Champions a même rencontré la direction du RC Lens pour passer un premier entretien, preuve que la piste est prise très au sérieux par le patron du club Joseph Oughourlian.
Walid Regragui a rencontré le board lensois
A ce stade, difficile d’affirmer qui sera le successeur de Yannick Cahuzac sur le banc du RC Lens. Une chose est certaine, les dirigeants des Sang et Or ont deux pistes très prestigieuses sous le coude avec Pierre Sage d’un côté et Walid Regragui de l’autre. Deux entraîneurs expérimentés et qui ont sans doute les capacités de relancer l’actuel 11e de Ligue 1. La révélation de la piste Walid Regragui en alternative n°1 au dossier Pierre Sage risque en revanche d’enterrer de façon définitive certaines pistes évoquées dans la presse ces derniers jours dont par exemple celles menant à Habib Beye (ex-OM) ou encore à Didier Digard (ex-Le Havre).
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Ligue 1
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