PFC vs PSG : Antoine Arnault dérange Al-Khelaïfi

De la place pour deux clubs de grande ambition dans la capitale française ? Le Paris FC entend bien profiter de sa montée en puissance pour peser dans les instances, ce qui ne plait pas forcément au PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Double champion d’Europe en titre, le PSG pouvait se permettre de se féliciter de la montée du Paris FC en Ligue 1 . Cela offrait un court déplacement à son équipe, et surtout un derby pas loin d’être inédit dans l’histoire du football français qui n’est pas très riche en matchs entre clubs d’une même ville. Mais avec son très bon début de saison et les changements dans sa présidence, le club longtemps cantonné à la Porte de Montreuil se veut plus ambitieux, et pas qu’un simple petit Poucet dans le championnat de France. Et dans les instances également.

L’Equipe se penche sur les changements provoqués par la prise de pouvoir d’Antoine Arnault, fils du milliardaire français Bernard Arnault, à la tête du club francilien. L’idée du nouveau boss du Paris FC est désormais d’être une voix à part entière dans le paysage du football français, d’avoir son mot à dire par exemple sur la réforme du football français demandé par le gouvernement. Mais aussi sur les droits télés, et d’autres thèmes majeurs dont le PFC ne veut plus être écarté désormais.

L’Equipe précise même que, avec cette entrée ambitieuse dans la cour des grands, Antoine Arnault a vu ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi, cordiales au départ, se rafraichir brutalement. De là à dire que le dirigeant qatari voit son nouveau voisin comme dérangeant, il y a encore de la marge, mais le Paris FC arrive en Ligue 1 avec ses idées et sa volonté de jouer sa carte, et ce sur tous les tableaux. Et surtout, comme le précise le quotidien sportif, les vues d’Antoine Arnault sur l’avenir de la Ligue et le développement du football français ne sont a priori pas du tout les mêmes que celles préconisées actuellement par Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi.