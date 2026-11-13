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OL : 15 millions ont disparu, Michele Kang dégoutée

OL : 15 millions ont disparu, Michele Kang dégoutée

OL
parGuillaume Conte
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Il y a eu un gros couac dans les sponsors de l'OL en cette année 2026, et la fin du partenariat avec le Congo-Brazzaville a eu des conséquences financières.
Club coté en bourse et donc obligé de dévoiler ses résultats financiers, l’OL a publié son rapport d’activité trimestriel, avec toujours des éléments importants à prendre en compte pour la santé financière d’un club qui reste très fragile. Et il y a un domaine où les rentrées d’argent se sont écroulés, c’est le sponsoring.

Le deal avec le Congo explose en vol

A l’automne 2025, après des mois de négociations, Michele Kang finalisait fièrement le partenariat avec le Congo Brazzaville, qui devait durer jusqu’en 2029. Contre la présence de la publicité pour le pays africain sur le maillot lyonnais et l'expertise lyonnaise pour un centre de formation à Kintélé, le club rhodanien récupérait au minimum 5 millions d’euros par saison. Un montant qui pouvait même monter à 7 ME selon les primes. Mais ce versement n’aura eu lieu qu’une fois, et le partenariat s’est écroulé en 2026, sans que les raisons précisent ne soient données.
Romain Molina avait dénoncé cet été, une « coquille vide », un contrat surévalué et des transactions suspicieuses, qui n’ont donc pas perduré plus d’une année. L’OL aurait même eu beaucoup de mal à se faire payer sur cette première année de contrat, qui ne sera pas suivie sur la durée, et provoque un recul de 20 % au niveau du sponsoring sur le premier trimestre de cette saison 2026-2027. De quoi contrarier Michele Kang, qui s'était beaucoup impliqué dans ce contrat avec la nation africaine. Aucun autre sponsor n’a pu s’aligner sur ce que prévoyait de mettre Congo Brazzaville, provoquant ainsi une baisse des revenus par rapport aux prévisions. C'est la société XTB qui a pris l'emplacement sur le maillot lyonnais pour cette saison.
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