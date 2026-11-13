Le PSG se fait doubler pour Ganiou
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Raymond : Il dit que tu n'es pas con, contrairement à lui. Relis bien ce qu'il a écrit : "Une personne peut être instruite et être con comme un manche. Mais bon... tu as ni l'un... ni l'autre !" le "ni l'autre" veut dire que tu N'ES PAS "con comme un manche". Je mets le screen car il est capable de corriger son post après et de nier l'avoir écrit, comme il fait souvent et comme il avait nié avoir mis son adresse FB sur le site, jusqu'à ce que je lui mette le screen à ce menteur débile : https://uploads.disquscdn.com/images/27bf9c07b85029e6da725c909dee2f7967a802d989536ce1107e63a839469fb6.png Tu lui as bien trouvé le qualificatif "ultracrépidarien" qui colle bien à cet énergumène, en plus de "débile, idiot, stupide, malade mental, etc..."
Donnaruma a toujours son probmleme de jeu de pieds mais hier il a fait un tres bon match apres sa bourde
Pour Upa c'est davantage compréhensible si sa femme va accoucher. était il déjà en état de jouer contre l'Italie, j'en doute un peu car il a été assez loin de ce qu'il fait habituellement e équipe de France.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'après lui il faudrait trouver des joueurs libres ou à pas plus de 5 millions d'euros de transfert et avec 50 000 euros de salaire par mois. L'OL joue la Ligue Europa et si c'est pour faire de la figuration ce n'est pas la peine.
Non on va battre la Turquie et la Belgique l'italie
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13