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Le PSG se fait doubler pour Ganiou

Le PSG se fait doubler pour Ganiou

PSG
parGuillaume Conte
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Suivi par le PSG, Ismaël Ganiou fait rêver le Milan AC, qui pourrait passer à l'action dès ce mois de janvier pour prendre tout le monde de vitesse.
Actuellement blessé, Ismaelo Ganiou manque cruellement à la défense du RC Lens. Sans lui, le club nordiste a pris 16 buts en 6 matchs, même si la rouste légendaire concédée contre Côme n’a pas aidé. Cela prouve néanmoins à quel point le défenseur central de 21 ans a de l’importance au sein de l’effectif des « Sang et Or ». Promis à un grand avenir en raison de son explosion la saison dernière et son passage chez les espoirs, Ganiou fait saliver le PSG, qui cherche un grand espoir tricolore au poste de central droitier depuis des années.
Le profil est parfait, mais le PSG ne compte pas passer à l’action cet hiver. Du moins pour le moment. Le danger est donc réel, car la Gazzetta dello Sport révèle que le Milan AC ne compte pas attendre bien longtemps pour se positionner. Le journal italien confirme ainsi que des premiers contacts ont été établis, et qu'une offre cet hiver n’est pas impossible. L’idée est de récupérer le joueur du RC Lens à un prix inférieur à 40 millions d’euros, avant que sa valeur n’augmente trop et devienne impossible à suivre.
A noter que le Milan AC peut mettre en avant son insistance dans ce dossier, sachant que Ruben Amorim avait déjà essayé de le faire venir l’été dernier avant qu’il ne prolonge dans l’Artois. Le pressing du club lombard existe en tout cas, et pour le moment, le PSG prend le risque de laisser faire. Il faut dire qu’avec le changement d’entraineur en cours, le RC Lens ne pourra pas vraiment se permettre de laisser filer l’un de ses joueurs les plus prometteurs au mois de janvier, sous peine de se mettre à dos son futur technicien en chef.
Comme le suppose le PSG, la question de l’avenir d’Ismaelo Ganiou a plus de chances de se poser en fin de saison. Mais attention à cette offensive milanaise pour cet hiver, si cela devait se concrétiser par une grosse offre.
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Raymond : Il dit que tu n'es pas con, contrairement à lui. Relis bien ce qu'il a écrit : "Une personne peut être instruite et être con comme un manche. Mais bon... tu as ni l'un... ni l'autre !" le "ni l'autre" veut dire que tu N'ES PAS "con comme un manche". Je mets le screen car il est capable de corriger son post après et de nier l'avoir écrit, comme il fait souvent et comme il avait nié avoir mis son adresse FB sur le site, jusqu'à ce que je lui mette le screen à ce menteur débile : https://uploads.disquscdn.com/images/27bf9c07b85029e6da725c909dee2f7967a802d989536ce1107e63a839469fb6.png Tu lui as bien trouvé le qualificatif "ultracrépidarien" qui colle bien à cet énergumène, en plus de "débile, idiot, stupide, malade mental, etc..."

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Pour Upa c'est davantage compréhensible si sa femme va accoucher. était il déjà en état de jouer contre l'Italie, j'en doute un peu car il a été assez loin de ce qu'il fait habituellement e équipe de France.

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Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'après lui il faudrait trouver des joueurs libres ou à pas plus de 5 millions d'euros de transfert et avec 50 000 euros de salaire par mois. L'OL joue la Ligue Europa et si c'est pour faire de la figuration ce n'est pas la peine.

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