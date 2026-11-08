LOSC : Letang gagne et chambre Rennes

Victorieux avec le LOSC à Rennes ce dimanche, Olivier Letang a savouré ce succès qui met les Dogues sur le podium. Et surtout face à son ancien club, qu'il n'a visiblement pas oublié.

Ancien président du Stade Rennais, Olivier Letang n’a pas caché sa joie d’avoir gagné au Roazhon Park ce dimanche après-midi. Ejecté en janvier 2020 en raison principalement de ses nombreuses prises de tête en interne, avec les entraineurs ou le personnel, celui qui est ensuite devenu président du LOSC est toujours aussi offensif. Suspendu plusieurs mois pour ses propos sur l’arbitrage, Olivier Letang n’a pas manqué de narguer le Stade Rennais après la victoire de ce dimanche.

« Il ne faut pas oublier non plus que ça fait partie des plus gros budgets de la division. Ils ont une masse salariale qui doit être quatre fois la nôtre. Donc c’est une belle performance », a livré Olivier Letang, qui lâche cette petite phrase loin d’être anodine, lui qui n'a jamais vraiment digéré cette mise à l'écart du club breton qu'il jugeait injuste.