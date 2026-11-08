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LOSC : Letang gagne et chambre Rennes

LOSC : Letang gagne et chambre Rennes

LOSC
parGuillaume Conte
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Victorieux avec le LOSC à Rennes ce dimanche, Olivier Letang a savouré ce succès qui met les Dogues sur le podium. Et surtout face à son ancien club, qu'il n'a visiblement pas oublié.
Ancien président du Stade Rennais, Olivier Letang n’a pas caché sa joie d’avoir gagné au Roazhon Park ce dimanche après-midi. Ejecté en janvier 2020 en raison principalement de ses nombreuses prises de tête en interne, avec les entraineurs ou le personnel, celui qui est ensuite devenu président du LOSC est toujours aussi offensif. Suspendu plusieurs mois pour ses propos sur l’arbitrage, Olivier Letang n’a pas manqué de narguer le Stade Rennais après la victoire de ce dimanche.
« Il ne faut pas oublier non plus que ça fait partie des plus gros budgets de la division. Ils ont une masse salariale qui doit être quatre fois la nôtre. Donc c’est une belle performance », a livré Olivier Letang, qui lâche cette petite phrase loin d’être anodine, lui qui n'a jamais vraiment digéré cette mise à l'écart du club breton qu'il jugeait injuste.
Si Lille réalise une très belle opération et s’installe sur le podium de la Ligue 1, il va désormais falloir confirmer cela en Ligue des Champions pour valider cette première partie de saison. Cette semaine, le LOSC a fait match nul à Bodo Glimt, un club à la masse salariale trois fois inférieure aux Dogues…
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Derniers commentaires

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Ca y est maintenant même c://remi se prend pour un homme !!

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Joga : C'est plutôt à cause de Nasser et du Qatar.^^

Lens - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu trembles déjà petite sardine ! Mdr

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

ils sont trop nombreux un double de tennis se joue a 4 ... sauf si tu comptes arbitres et ramasseurs de balles .. la sa passe

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

en tout cas nos lyonnais n'avaient pas trop soif....

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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
5Nice logo
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161051421210
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O. Marseille
15950420137
9Brest logo
Brest
151043318126
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10103161324-11
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810226717-10
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