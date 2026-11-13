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OM : Longoria l’imposture, Benatia se lâche sur Canal+

OM : Longoria l’imposture, Benatia se lâche sur Canal+

OM
parCorentin Facy
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Dans une interview accordée à Bertrand Latour pour Canal+ et qui sera diffusée en intégralité ce samedi, Medhi Benatia se lâche sur Pablo Longoria, son ancien président à l’Olympique de Marseille.
Medhi Benatia n’a cessé de le répéter le temps de son passage à l’OM, il est venu pour Pablo Longoria et partira en même temps que le dirigeant espagnol. Les faits ont confirmé ses dires puisque les deux hommes ont fait leurs valises en même temps, à quelques semaines près. Ce qui était plus difficile à prévoir en revanche, c’est la relation glaciale qui a accompagné la fin de leur aventure en Provence. La faute selon Medhi Benatia à un manque d’honnêteté et de transparence de la part de Pablo Longoria, notamment vis-à-vis des obligations financières du club et des directives de Frank McCourt.
Dans un entretien accordé à Bertrand Latour pour Canal+ qui sera diffusé intégralement samedi, l’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille frappe très fort sur Pablo Longoria. Il accuse notamment celui qui occupe à présent le poste de directeur sportif de River Plate de lui avoir menti au mercato de janvier 2025. « Le coach De Zerbi, il pensait qu'au mois de janvier on allait avoir 30 millions d'euros pour recruter, pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : ‘Coach, t'as pas compris, il faut qu'on fasse rentrer 35 millions d'euros !’. Il me dit : ‘Quoi ? ! Mais ce n'est pas ce qu'on m'a dit !’. Longoria m'a menti en tout cas. Je le dis à la télé, il m'a menti. Bien sûr qu'il m'a menti » se désole Medhi Benatia avant de se justifier sur les gros salaires distribués durant son passage en tant que directeur sportif de Marseille.

Benatia se défend sur les gros salaires 

« À l'OM, il y a toujours eu des gros salaires. Un joueur ne vient pas à l'OM s'il n'y a pas un beau salaire. Il te parle de la sécurité, du home-jacking... Mais c'est magnifique de vivre à Marseille. À Londres, tu crois que t'es plus en sécurité qu'à Marseille ? Les gros salaires, ils ont toujours existé à Marseille » se défend Medhi Benatia, qui refuse d’être condamné sur cette question. C’est pourtant en partie ce qui a causé l’énervement de Frank McCourt, à tel point que l’Américain ferme totalement le robinet l’été dernier en exigeant de multiples ventes et en refusant, conformément au plan présenté à la DNCG, de faire venir la moindre recrue en contrepartie.
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