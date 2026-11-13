OL : Le coup de folie lyonnais à 30 ME inquiète Molina

L’OL pourrait être dans l’obligation de vendre deux joueurs cet hiver pour rester dans les clous de la DNCG. Dans ce contexte financier, certains transferts de l’été dernier sont difficiles à comprendre.

Malgré de très gros efforts consentis par la direction lyonnaise depuis un an et demi, l’OL n’est toujours pas sorti des ronces. La situation financière du club demeure très fragile à tel point que selon L’Equipe, deux nouvelles ventes de joueurs importants pourraient intervenir en janvier prochain. Le quotidien national a cité dans son édition du jour les noms de Pavel Sulc et d’Ernest Nuamah, candidats à un départ pour renflouer les caisses et rester dans les clous de l’impitoyable DNCG. Dans ce contexte économique très tendu, certains transferts de l’été dernier sont difficiles à comprendre.

L’achat de Mads Bidstrup pour 10 millions d’euros par exemple ou encore le prêt avec une option d’achat pouvant grimper à 19 millions d’euros de Keito Nakamura. La gestion lyonnaise en termes d’achat devient illisible et surtout très risquée aux yeux de Romain Molina, pas très serein pour l’avenir de l’OL, notamment si le club rhodanien venait à manquer la qualification en Ligue des Champions.

« C'est pour ça que je répète depuis un moment que l'OL prend vraiment d'énormes risques avec des recrues à plus de dix millions, surtout les profils en question et leur âge (est-ce qu'on peut vraiment faire du trading avec Bidstrup ou Nakamura ?) » s’interroge le journaliste sur son compte s’interroge le journaliste sur son compte X avant de conclure avec une légère note d’optimisme.

« Cela dit, l'OL peut aussi ambitionner une qualification directe en Ligue des Champions vu la faiblesse de la L1, ce n'est pas impossible non plus (mais vu que tu vas devoir vendre cet hiver, attention…) » ajoute le spécialiste. Une analyse de la situation financière de l’Olympique Lyonnais qui ne rassurera pas les supporters rhodaniens, qui vivent dans l’inquiétude constante depuis près d’un an. Et même si Michele Kang a bien redressé la barre après le passage kamikaze de John Textor, tout n’est pas encore rose dans le Rhône, loin sans faut.