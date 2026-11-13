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OL : Le coup de folie lyonnais à 30 ME inquiète Molina

OL : Le coup de folie lyonnais à 30 ME inquiète Molina

OL
parCorentin Facy
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L’OL pourrait être dans l’obligation de vendre deux joueurs cet hiver pour rester dans les clous de la DNCG. Dans ce contexte financier, certains transferts de l’été dernier sont difficiles à comprendre.
Malgré de très gros efforts consentis par la direction lyonnaise depuis un an et demi, l’OL n’est toujours pas sorti des ronces. La situation financière du club demeure très fragile à tel point que selon L’Equipe, deux nouvelles ventes de joueurs importants pourraient intervenir en janvier prochain. Le quotidien national a cité dans son édition du jour les noms de Pavel Sulc et d’Ernest Nuamah, candidats à un départ pour renflouer les caisses et rester dans les clous de l’impitoyable DNCG. Dans ce contexte économique très tendu, certains transferts de l’été dernier sont difficiles à comprendre.
L’achat de Mads Bidstrup pour 10 millions d’euros par exemple ou encore le prêt avec une option d’achat pouvant grimper à 19 millions d’euros de Keito Nakamura. La gestion lyonnaise en termes d’achat devient illisible et surtout très risquée aux yeux de Romain Molina, pas très serein pour l’avenir de l’OL, notamment si le club rhodanien venait à manquer la qualification en Ligue des Champions.
« C'est pour ça que je répète depuis un moment que l'OL prend vraiment d'énormes risques avec des recrues à plus de dix millions, surtout les profils en question et leur âge (est-ce qu'on peut vraiment faire du trading avec Bidstrup ou Nakamura ?) » s’interroge le journaliste sur son compte X avant de conclure avec une légère note d’optimisme.
« Cela dit, l'OL peut aussi ambitionner une qualification directe en Ligue des Champions vu la faiblesse de la L1, ce n'est pas impossible non plus (mais vu que tu vas devoir vendre cet hiver, attention…) » ajoute le spécialiste. Une analyse de la situation financière de l’Olympique Lyonnais qui ne rassurera pas les supporters rhodaniens, qui vivent dans l’inquiétude constante depuis près d’un an. Et même si Michele Kang a bien redressé la barre après le passage kamikaze de John Textor, tout n’est pas encore rose dans le Rhône, loin sans faut.

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Derniers commentaires

OL : Le coup de folie lyonnais à 30 ME inquiète Molina

C'est déjà l'objectif de faire de la figuration. Le seul but de l'OL est de prendre les primes de participations et les droits tv. Lyon doit impérativement redresser la barre financièrement et le plus malin serait d'effectuer des transferts peu coûteux pour les rentabiliser via une qualif en Ldc voire une valorisation puis vente des joueurs. Ce qui est largement faisable en L1 à fortiori cette année où personne en dehors du PSG se démarque vraiment en tête.

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Raymond : Il dit que tu n'es pas con, contrairement à lui. Relis bien ce qu'il a écrit : "Une personne peut être instruite et être con comme un manche. Mais bon... tu as ni l'un... ni l'autre !" le "ni l'autre" veut dire que tu N'ES PAS "con comme un manche". Je mets le screen car il est capable de corriger son post après et de nier l'avoir écrit, comme il fait souvent et comme il avait nié avoir mis son adresse FB sur le site, jusqu'à ce que je lui mette le screen à ce menteur débile : https://uploads.disquscdn.com/images/27bf9c07b85029e6da725c909dee2f7967a802d989536ce1107e63a839469fb6.png Tu lui as bien trouvé le qualificatif "ultracrépidarien" qui colle bien à cet énergumène, en plus de "débile, idiot, stupide, malade mental, etc..."

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Pour Upa c'est davantage compréhensible si sa femme va accoucher. était il déjà en état de jouer contre l'Italie, j'en doute un peu car il a été assez loin de ce qu'il fait habituellement e équipe de France.

OL : Le coup de folie lyonnais à 30 ME inquiète Molina

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'après lui il faudrait trouver des joueurs libres ou à pas plus de 5 millions d'euros de transfert et avec 50 000 euros de salaire par mois. L'OL joue la Ligue Europa et si c'est pour faire de la figuration ce n'est pas la peine.

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