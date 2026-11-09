Crystal Palace : Pierre Sage viré, son avocat fait un miracle

Lanterne rouge de Premier League après sa défaite à domicile contre Liverpool ce week-end (1-3), Crystal Palace s’apprête à se séparer de Pierre Sage. L’ancien entraîneur de l’OL n’est pourtant pas le responsable n°1 des maux des Eagles selon certains spécialistes.

L’aventure de Pierre Sage en Angleterre tourne au cauchemar. Après une saison historique au RC Lens (deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France), l’entraîneur français de 47 ans a fait le choix de Crystal Palace l’été dernier, où il a succédé à l’excellent Oliver Glasner. Le périple de Pierre Sage Outre-Manche tourne malheureusement au vinaigre avec seulement 7 points en 10 journées de Premier League et une triste 20e place au classement. La défaite contre Liverpool ce week-end devrait, sauf improbable revirement de situation, sonner la fin de l’aventure à Crystal Palace pour l’ancien entraîneur du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais.

L’entraîneur français n’est pourtant pas le responsable numéro un des mauvais résultats des Eagles selon Najim Medini, spécialiste de la Premier League pour Winamax et Canal+. « Aucun doute sur les qualités de coach de Pierre Sage. Il s’est juste retrouvé dans un bourbier. Effectif qui a perdu en qualité cet été avec des choix catastrophiques de la direction, la blessure de Chadi Riad dès la J1, le cas Ismaila Sarr. C’était mission impossible » a-t-il publié sur X avant de conclure.

Crystal Palace coule, il défend Pierre Sage

« T’imagines tu perds Lacroix, Munoz, Brennan Johnson, Ismaila Sarr, Chadi Riad. Tu récupères Mingueza, Tomiyasu, Disasi, Khalaili (bon joueur), Mc Neil, Timber. Je préfère en rire, y’a pas une plus-value qualitative, tu perds en qualité à tous les postes » estime Najim Medini, grand défenseur de Pierre Sage qui parvient à réhabiliter Pierre Sage malgré les résultats catastrophiques de Crystal Palace et qui laisse plus que sous-entendre que la direction est davantage responsable de la situation que l’ancien coach du RC Lens. Une jolie défense de la part du consultant, que Pierre Sage appréciera sans doute en ces temps difficiles.