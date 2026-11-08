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L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes

L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes

Ligue 1
parHadrien Rivayrand
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10e journée de Ligue 1
Roazhon Park
Le LOSC bat Rennes : 2 buts à 1
But pour Rennes : Dia (31e)
Buts pour le LOSC : Diaoune (25e) et Ngoy (68e)
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais recevait le LOSC au Roazhon Park pour un choc du haut de tableau. Les Dogues ont réalisé le coup parfait en repartant de Bretagne avec les trois points.
Le LOSC avait l'occasion de reprendre la deuxième place de Ligue 1 au Paris FC en cas de victoire ce dimanche à Rennes. Un match toujours très attendu entre deux formations ambitieuses de notre championnat. Le spectacle aura été au rendez-vous. À la 25e minute de jeu, Soriba Diaoune, l'homme en forme du moment côté lillois, ouvrira le score d'une belle frappe du gauche après une remise bien sentie d'Ethan Mbappé. Loin de se laisser démonter, le Stade Rennais n'aura ensuite mis que six minutes pour égaliser grâce à Boulaye Dia, qui reprendra victorieusement un centre venu de la gauche.
Au retour des vestiaires, le LOSC a longtemps su faire le dos rond, bien aidé par les prouesses de son gardien, Berke Özer, avant de piquer au bon moment. À la suite d'un pressing haut, Nathan Ngoy a en effet trouvé le chemin des filets d'une magnifique frappe depuis l'extérieur de la surface. Par la suite, les Bretons ont logiquement tenté de revenir au score, en vain... La maladresse rennaise aura fini par coûter cher face à des Dogues plus précis dans les deux surfaces. Grâce à ce beau succès à Rennes, le LOSC passera la trêve à la deuxième place de Ligue 1, à deux points du PSG. De leur côté, les hommes de Franck Haise occupent la cinquième place.

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