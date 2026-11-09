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EdF : Pourquoi Zidane a fait l’étonnant choix Kumbedi, qui évolue en 2e division

EdF : Pourquoi Zidane a fait l’étonnant choix Kumbedi, qui évolue en 2e division

Equipe de France
parCorentin Facy
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Confronté aux forfaits de Jules Koundé puis de Pierre Kalulu ce lundi, Zinedine Zidane a opté pour l’étonnant choix Saël Kumbedi en équipe de France. Une convocation qui interroge alors que l’ancien Lyonnais évolue en deuxième division allemande avec Wolfsburg.
Depuis qu’il a pris les commandes de l’équipe de France, Zinedine Zidane n’hésite pas à innover en laissant sa chance à des joueurs qui avaient échappé aux radars de Didier Deschamps jusqu’à présent. Lors du rassemblement de septembre et octobre, l’ancien entraîneur du Real Madrid avait ainsi convoqué Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf ou encore Esteban Lepaul et Leny Yoro, qui n’avaient jamais enfilé le maillot des Bleus. Pour ce second rassemblement, Zinedine Zidane a encore surpris tout le monde en faisant appel à Pablo Pagis pour combler les nombreux forfaits dans le secteur offensif.
Une nouvelle surprise est tombée ce lundi avec la convocation de Saël Kumbedi, qui comble l’absence sur blessure du Turinois Pierre Kalulu. Le choix est détonnant puisque l’ancien latéral droit de l’Olympique Lyonnais évolue en deuxième division en Allemagne avec Wolfsburg. C’est la première fois depuis 2007 et David Trezeguet qu’un joueur évoluant en deuxième division est sélectionné en équipe de France.

Kumbedi, le titulaire au poste chez les Espoirs

Un choix qui peut légitimement interroger mais qui n’a rien d’illogique selon notre confrère Sébastien Denis, qui appuie sur une certaine logique de la part de Zinedine Zidane puisque Saël Kumbedi est le titulaire du poste chez les Espoirs. « Le choix Sael Kumbedi en Équipe de France peut surprendre puisqu’il joue en deuxième division allemande. Mais ça reste le titulaire du poste chez les espoirs et un vrai spécialiste, jeune et qui correspond parfaitement à la philosophie de de sélection de Zidane » argumente sur X le journaliste de Foot Mercato.

Zidane est attentif aux divisions inférieures

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Zinedine Zidane confiait par ailleurs qu’il regardait énormément de matchs chaque jour, y compris de clubs de seconde division. Le sélectionneur l’a prouvé avec la sélection de Saël Kumbedi afin de compenser les absences sur blessure de Jules Koundé et de Pierre Kalulu. Reste maintenant à voir si l’ex-défenseur du Havre et de l’OL fêtera sa première sélection lors de ce premier rassemblement qui verra l’équipe de France défier l’Italie à San Siro puis la Turquie à Bordeaux en Ligue des Nations.

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