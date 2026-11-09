EdF : Pourquoi Zidane a fait l’étonnant choix Kumbedi, qui évolue en 2e division
Kumbedi, le titulaire au poste chez les Espoirs
Zidane est attentif aux divisions inférieures
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C'est un juste retour de bâton tant ils ont manqué d'humilité après leur saison miracle. Bon retour sur Terre. Et je ne suis pas sûr qu'ils s'en relèvent car il y a encore plusieurs matches de Ldc qui pourront faire mal à la tête tout en jonglant avec la Ligue 1 puis bientôt la CDF.
ohh que c'est capilotracté
toujours pas d'officialisation pour Vincens, peut etre que ça explore une autre possibilité en temporisant
Gigio est quand même une drôle d'énigme, avec des performances tantôt magistrales, tantôt déroutantes. Dans un contexte de tension, il n'est pas étonnant qu'on retienne surtout les dernières. Le foot est ainsi fait. Les supporteurs ne sont pas forcément justes, surtout quand ils sont en colère. Je me demande quand même ce qu'il lui manque pour donner son plein potentiel. Peut être un management strict, à la sir Alex Ferguson ?
J'ai toujours détesté ce schema en 532.... Ce n'est pas mon football...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13