L'UEFA ne blague pas et sanctionne l'OM

L’Olympique de Marseille a été sanctionné d’une amende par l’UEFA en raison de l’attitude de certains de ses supporters au Vélodrome lors du match contre l’Olympiakos le 15 octobre dernier.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont retrouvé le sourire depuis un mois. 17e de Ligue 1 il y a quelques semaines, l’équipe de Bruno Genesio se classe 4e du championnat après sa victoire face à Lens dimanche soir (1-2) . Un succès à Bollaert qui a conclu une semaine de rêve pour les Phocéens, également vainqueurs sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Europa League trois jours plus tôt (0-1). De quoi redonner le moral à tout un club, y compris à la direction dont certains choix de l’été s’avèrent payants.

Stéphane Richard a néanmoins appris une mauvaise nouvelle ce lundi. En effet, La Provence révèle que l’Olympique de Marseille a été sanctionné d’une amende 80.500 euros par l’UEFA en raison de l’usage d’engins pyrotechniques et de certaines banderoles vues au Vélodrome le 15 octobre dernier à l’occasion de la réception de l’Olympiakos en Europa League. Dans le détail, l’instance européenne a sanctionné l’OM de 30.500 euros d’amende pour l’utilisation d’engins pyrotechniques et de 50.000 euros d’amende pour le déploiement de « message qui ne doivent pas apparaître dans un événement sportif ».

L'UEFA condamne l'OM à 80.500 euros d'amende

La Provence explique que le tifo affiché par le bas du virage sud montrait un doigt d’honneur ainsi qu’un message provocateur à l’encontre du club grec de l’Olympiakos. Des provocations guère appréciées par les dirigeants de l’UEFA, lesquels n’ont par conséquent pas hésité à sanctionner l’OM sur le plan financier avec l’objectif que cela ne se reproduise pas à l’avenir. Les dirigeants olympiens l’espèrent aussi, d’autant que l’OM doit encore jouer trois matchs d’Europa League dans cette phase de ligue de la C3.