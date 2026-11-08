Rennes : Franck Haise se lâche sur le mercato

Pas d'amélioration en vue pour le Stade Rennais, battu à domicile dans un nouveau match bien triste contre Lille (1-2). Franck Haise se pose des questions sur certaines recrues.

Entraineur du Stade Rennais cette saison, Franck Haise a pu bénéficier d’un mercato réalisé très tôt et d’une préparation pleine avec ses joueurs, lui qui était arrivé en cours de saison dernière. Mais l’ancien entraineur de Lens et de Nice ne parvient pas à trouver la bonne carburation avec une équipe trop souvent apathique, et qui se contente de naviguer dans la première partie de tableau.

La défaite à domicile contre Lille, après la claque reçue contre Nice le week-end précédent, remet Rennes dans le rang et met aussi en lumière les difficultés à chaque fois qu’un cadre est absent, comme Lepaul ou Rongier cette semaine contre l’Olympiakos.

Interrogé sur le niveau de certaines recrues, Franck Haise n’a pas trop voulu taper sur ses joueurs, mais il a reconnu qu’il faut bien se rendre à l’évidence que certains n’ont pas le niveau attendu, alors que Mayenda et Soumaré sont pointés du doigt trois mois après leur arrivée.

Mayenda et Soumaré pointés du doigt

« On peut toujours s’interroger sur le niveau de certains joueurs, par rapport à ce qui nous a manqué et ce qu’on a produit dans ce match. Les recrues potentielles, je les valide ou pas dans notre process, je trouve que ces joueurs ont des qualités. Ils travaillent à l’entraînement, et je vais continuer à les pousser, mais il faut aller chercher les déclics, ils ne vont pas tomber du ciel ! Il faut montrer et saisir sa chance en match, quand on rentre ou quand on commence, c’est le haut niveau », a expliqué le technicien rennais, bien obligé de constater que certains joueurs signés cet été n’ont pas beaucoup d’apport pour les « Rouge et Noir ».