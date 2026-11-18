L’hiver sera mouvementé au Stade Rennais, qui souhaite alléger son effectif pour laisser davantage de place aux jeunes. Des éléments peu utilisés par Franck Haise seront donc amenés à faire leurs valises.

Auteur d’un début de saison correct, le Stade Rennais s’est un peu écroulé ces dernières semaines au point de redescendre à la 8e place de la Ligue 1 . Franck Haise est logiquement sous pression, car l’ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice sait que sa direction attend une qualification en coupe d’Europe et pourquoi pas un top 4 qui permettrait au club Rouge et Noir de disputer la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de travail avant d’espérer atteindre un tel objectif.

Merlin, Nordin et Blas dans un loft ?

Un réajustement de l’effectif cet hiver sera notamment nécessaire. Mais on ne parle pas ici d’un recrutement massif, bien au contraire. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que le Stade Rennais souhaite alléger son effectif et se séparer de plusieurs joueurs indésirables aux yeux de Franck Haise. L’idée est de diminuer la masse salariale mais surtout de faire de la place à une jeunesse très prometteuse qui pousse aux portes de l’équipe professionnelle à Rennes.

Des départs inévitables cet hiver

« La question d'un départ pourrait se reposer dans un mois notamment pour Blas, Nordin et Quentin Merlin, qui jouent peu ou moins. D'ici là, il n'est d'ailleurs pas impossible que certains d'entre eux soient invités à s'entraîner à part » écrit le quotidien national dans son édition du jour. Autrement dit, un loft pourrait être créé en pleine saison pour faire passer un message clair aux joueurs indésirables.

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Le coup sera difficile à encaisser pour des éléments expérimentés et habitués à la Ligue 1 comme c’est le cas de Ludovic Blas, Quentin Merlin et Arnaud Nordin. Leur manque de temps de jeu depuis le début de la saison est en tout cas significatif, Franck Haise ne comptant pas du tout sur eux à ce stade et la tendance ne semble pas partie pour s’inverser. Reste à voir si les trois joueurs cités, dont certains bénéficient d’un confortable salaire, accepteront de s’en aller.