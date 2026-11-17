Du mouvement est attendu dans les prochaines semaines au sein de la direction du Stade Rennais. Un départ du président Arnaud Pouille est dans les tuyaux.

En poste depuis octobre 2024, Arnaud Pouille est plus que jamais sur la sellette au Stade Rennais. Les mauvais résultats de l’équipe ainsi que le recrutement décevant et les fortes dépenses engagées avec des salaires importants distribués ces derniers mois jouent en défaveur de l’ancien dirigeant du Racing Club de Lens. Un important coup de balai est en préparation du côté du Roazhon Park et il pourrait être fatal au directeur sportif Loïc Désiré ainsi qu’au président Arnaud Pouille. Une information livrée il y a quelques jours par Romain Molina et confirmée par nos confrères de But.

Le média affirme qu’effectivement, la situation autour d’Arnaud Pouille est très tendue et qu’un départ du président du Stade Rennais est bien envisagé par le board rennais. Ancien gardien des Rouge et Noir, Romain Salin a son avis sur la situation. « Pourquoi pas avoir demain un président, pour limiter ses frais, un petit peu actionnaire pour qu’on puisse le recadrer sur ses dépenses en fonction si le club gagne ou perd de l’argent en fin de saison ? Il faudrait qu’il soit intéressé sur les résultats, en plus et en moins » a-t-il indiqué sur Ici Amorique avant de poursuivre.

Un départ de Pouille est bien en réflexion

« Quand tu joues avec l’argent des autres, c’est toujours plus facile. Et avec tout le respect que j’ai pour les Pinault, j’ai l’impression que pas mal de gens profitent d’eux » estime Romain Salin, dont la sortie cible en partie Arnaud Pouille, accusé de trop dépenser avec l’argent de la famille Pinault en distribuant notamment des salaires très conséquents à certains joueurs comme par exemple Adrien Thomasson ou encore Brice Samba. Les prochaines semaines seront en tout cas décisives pour l’actuel président exécutif du Stade Rennais, dont le départ ne serait plus vraiment une surprise au vu des informations concordantes sur un potentiel limogeage.