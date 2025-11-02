Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Evitons les prises de risque inutiles. Nous sommes premiers partout pour le moment, l'essentiel étant d'être ultra compétitifs et placés convenablement en 2026. Je préfère voir un remplaçant avoir du temps de jeu qu'Ousmane Dembélé qui n'est pas à 100% et qui risque d'aggraver son état.