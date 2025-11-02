Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas

Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout
Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !
Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire
Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.
Evitons les prises de risque inutiles. Nous sommes premiers partout pour le moment, l'essentiel étant d'être ultra compétitifs et placés convenablement en 2026. Je préfère voir un remplaçant avoir du temps de jeu qu'Ousmane Dembélé qui n'est pas à 100% et qui risque d'aggraver son état.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
« Habib Beye est lâché par l’ensemble des joueurs » : Rennes au bord de l'explosion foot01.com/rennes/-habib-…