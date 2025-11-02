ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas

Rennes02 nov. , 10:00
parClaude Dautel
0
L'entraîneur du Stade Rennais avait décidé de se passer de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse. Mais Habib Beye a changé d'avis pour la réception de Strasbourg.
La tension sera extrême du côté du Roazhon Park au moment du coup d'envoi du match entre Rennes et Strasbourg (15h sur Ligue1+). Car encore une fois Habib Beye jouera sa tête face aux Alsaciens, et sur la forme du moment, rien ne plaide pour le club breton. Mercredi, pour le déplacement à Toulouse, l'entraîneur rennais avait décidé de sanctionner Seko Fofana et Ludovic Blas en les laissant à la maison pendant que leur équipe obtenait le nul (2-2). De manière très caustique, les deux joueurs avaient communiqué mercredi au même moment via les réseaux sociaux en direct du centre d'entraînement de la Piverdière. Cependant, face à la réalité du classement, à savoir que Rennes est désormais onzième de Ligue 1, Habib Beye a changé d'avis concernant ses deux cadres.

Habib Beye ne s'entête pas contre Fofana et Blas

L'Equipe confirme à quelques heures du match Rennes-Strasbourg que sauf énième retournement de situation, Seko Fofana et Ludovic Blas seront présents dans le groupe du Stade Rennais pour le match contre le RC Strasbourg. Une décision qui intervient au lendemain des révélations de Mohamed Toubache-Ter qui affirme qu'entre Habib Beye et la totalité de ses joueurs, le divorce est désormais total. Mais, compte tenu de la situation sportive du Stade Rennais, l'heure n'est plus vraiment aux états d'âme et l'entraîneur du club breton n'a pas vraiment d'autre choix que de compter sur la totalité de son groupe pour tenter de battre une formation alsacienne déterminée à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Une ambition qui n'est plus vraiment d'actualité du côté de Rennes où on souhaite dans un premier temps revenir durablement dans la première partie du classement avant de penser à autre chose.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0232
OL

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

ICONSPORT_272416_0203
OM

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

ICONSPORT_275608_0220
ASSE

ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star

Fil Info

10:30
OL : Le boulet actuel est en danger immédiat
9:30
« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué
9:00
ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star
8:40
Endrick à l'OL, deux mauvaises nouvelles pour Lyon
8:20
L’OM contacte d'urgence un prodige marocain
8:00
PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes
7:00
TV : Brest - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:03
Ang : Liverpool renoue enfin avec la victoire

Derniers commentaires

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Evitons les prises de risque inutiles. Nous sommes premiers partout pour le moment, l'essentiel étant d'être ultra compétitifs et placés convenablement en 2026. Je préfère voir un remplaçant avoir du temps de jeu qu'Ousmane Dembélé qui n'est pas à 100% et qui risque d'aggraver son état.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

Loading