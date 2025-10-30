Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement

Habib Beye avait décidé de se passer contre toute attente de Seko Fofana mais aussi de Ludovic Blas pour le déplacement à Toulouse mercredi. L’entraîneur rennais a justifié cette décision.

Sur un siège éjectable avant le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de Toulouse mercredi soir, Habib Beye se savait très attendu . Cette pression n’a pas empêché l’entraîneur breton de faire des choix forts en se passant notamment de Seko Fofana et de Ludovic Blas, écartés du groupe pour cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Un choix fort de la part de l’ex-entraîneur du Red Star, à priori pas satisfait de ce qu’il voit de la part de ses deux milieux de terrain depuis le début de la saison.

Interrogé après le match nul contre Toulouse (2-2), Habib Beye en a dit davantage sur les raisons de cette décision. Ces deux mises à l’écart s’expliquent principalement par l’attitude et les performances décevantes de Fofana et de Blas à l’entraînement selon leur entraîneur. « C'est un choix qui est lié à la dynamique du groupe et surtout à ce qu'on vit tous les jours à l'entraînement. J'estime que l'entraînement est quelque chose de très important, et même le plus important pour préparer un match de très haut niveau en Ligue 1. Quand on n'est pas à 100% à l'entraînement et pas dans l'état d'esprit qu'il faut pour le groupe, il y a des choix réalisés car d'autres joueurs sont meilleurs pour être dans le groupe » a lancé Habib Beye sur les antennes de Ligue1+.

Le message est clair à l’égard de Seko Fofana et de Ludovic Blas, invités à être bien plus sérieux et performants à l’entraînement s’ils veulent retrouver une place dans le groupe du Stade Rennais à l’avenir. Conforté par Arnaud Pouille mercredi soir , Habib Beye tranchera dans les jours à venir sur la présence des deux joueurs pour la réception de Strasbourg dimanche à 15 heures.