ICONSPORT_274264_0376

Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement

Rennes30 oct. , 10:20
parCorentin Facy
0
Habib Beye avait décidé de se passer contre toute attente de Seko Fofana mais aussi de Ludovic Blas pour le déplacement à Toulouse mercredi. L’entraîneur rennais a justifié cette décision.
Sur un siège éjectable avant le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de Toulouse mercredi soir, Habib Beye se savait très attendu. Cette pression n’a pas empêché l’entraîneur breton de faire des choix forts en se passant notamment de Seko Fofana et de Ludovic Blas, écartés du groupe pour cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Un choix fort de la part de l’ex-entraîneur du Red Star, à priori pas satisfait de ce qu’il voit de la part de ses deux milieux de terrain depuis le début de la saison.
Interrogé après le match nul contre Toulouse (2-2), Habib Beye en a dit davantage sur les raisons de cette décision. Ces deux mises à l’écart s’expliquent principalement par l’attitude et les performances décevantes de Fofana et de Blas à l’entraînement selon leur entraîneur. « C'est un choix qui est lié à la dynamique du groupe et surtout à ce qu'on vit tous les jours à l'entraînement. J'estime que l'entraînement est quelque chose de très important, et même le plus important pour préparer un match de très haut niveau en Ligue 1. Quand on n'est pas à 100% à l'entraînement et pas dans l'état d'esprit qu'il faut pour le groupe, il y a des choix réalisés car d'autres joueurs sont meilleurs pour être dans le groupe » a lancé Habib Beye sur les antennes de Ligue1+.
Le message est clair à l’égard de Seko Fofana et de Ludovic Blas, invités à être bien plus sérieux et performants à l’entraînement s’ils veulent retrouver une place dans le groupe du Stade Rennais à l’avenir. Conforté par Arnaud Pouille mercredi soir, Habib Beye tranchera dans les jours à venir sur la présence des deux joueurs pour la réception de Strasbourg dimanche à 15 heures.

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Toulouse
Cresswell58'Dønnum85'
2
2
Match terminé
Rennes
Lepaul50'Al Tamari54'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Dønnum
ToulouseToulouse
Penalty
85
A. Dønnum
ToulouseToulouse
Remplacement
80
ENTRE
N. Edjouma
ToulouseToulouse
SORT
F. Magri
ToulouseToulouse
Remplacement
80
ENTRE
M. Nagida
RennesRennes
SORT
E. Lepaul
RennesRennes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270251_0063
ASSE

L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME

ICONSPORT_256478_0006
OL

La folle promesse de l’OL à Endrick

officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290
Liga

Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner

Fil Info

11:20
L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME
11:00
La folle promesse de l’OL à Endrick
10:40
Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner
10:00
PSG : Barcola intransférable, Paris brise un rêve
9:40
Patrice Evra dit non à la Juventus Turin
9:20
Le PSG n’est pas seul, ce Nantais affole le mercato
9:00
« Une honte », un joueur de l’OL passe aux aveux
8:40
Le PSG reçoit une offre terrifiante pour Fabian Ruiz

Derniers commentaires

La folle promesse de l’OL à Endrick

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!

PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading