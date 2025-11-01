ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

« Habib Beye est lâché par l’ensemble des joueurs » : Rennes au bord de l'explosion

Rennes01 nov. , 18:00
parClaude Dautel
Avant de recevoir dimanche Strasbourg, le Stade Rennais est toujours en ébullition. L'avenir d'Habib Beye est toujours incertain, même si Mohamed Toubache-Ter affirme que l'entraîneur est lâché par ses joueurs.
S'il a été maintenu à son poste après un épisode tragi-comique puisqu'il devait être licencié lundi dernier avant finalement d'être maintenu, Habib Beye a bien compris qu'il était sur un siège éjectable. Mais l'ancien consultant sera toujours à son poste pour la réception du Racing Club de Strasbourg, une victoire étant impérative afin d'éviter que tout dégénère. Mais, dans un Space sur X (anciennement Twitter), Mohamed Toubache-Ter a fait le point sur le dossier Habib Beye, et l'insider a été clair en affirmant que l'actuel entraîneur du Stade Rennais est désormais coupé avec la totalité de son vestiaire et que ses joueurs n'ont plus du tout confiance en lui. Un réquisitoire sans pitié contre Beye, qui prépare le match contre l'ogre alsacien.

Habib Beye n'a plus la confiance des joueurs rennais

« Habib Beye est lâché, je le dis de manière très franche et très cash, par l’ensemble de ses joueurs. Il ne vaut mieux pas qu’un joueur ose dire le contraire, sinon je vais me mettre à parler de Brice Samba, d’Alidu Seidu, de Seko Fofana, du jeune Cissé qui ne peut plus supporter son coach. Habib Beye a une chance extraordinaire, c’est qu’au Stade Rennais il y a un groupe plutôt irréprochable et les joueurs ne veulent passer pour des bouffons. Ils ont l’envie de gagner et c’est une chance qu’a l’entraîneur. Mais je le répète, il n’a plus le soutien de ses joueurs, des jeunes, des cadres. La sortie de Samba qui dit qu’il soutient son coach est hallucinante. En off, les joueurs considèrent que leur entraîneur est un menteur, ils l’ont surnommé le caméléon », a confié Mohamed Toubache-Ter, qui estime qu'en interne, les salariés du Stade Rennais n'en peuvent plus d'Habib Beye. Ce samedi, Ouest-France affirmait de son côté que si Beye était encore là, c'est parce que les dirigeants n'avaient pas encore trouvé son remplaçant

0
Derniers commentaires

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

'Tout se joue à 20 secondes', honte de rien s'ils menaient 1-0 pourquoi pas mais là ils sont venu mettre le bus pour quémander le point du nul bandes de ...

Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

Le football est récompensé, le bus rentre au garage, et hop.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

