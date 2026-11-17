La situation sportive et financière du Stade Rennais n'est pas inquiétante, mais le propriétaire François Pinault attend du mieux, et cela pourrait faire des dégâts dans les prochaines semaines.

Ancien patron de Ligue 1 +, Nicolas de Tavernost s’est reconverti en bras droit de François Pinault et président du conseil d’administration du Stade Rennais. L’ancien homme fort des Girondins de Bordeaux et de M6 profite de la trêve internationale pour faire le bilan sur l’état de santé des « Rouge et Noir ». Récemment, des rappels à l’ordre ont été faits par les propriétaires sur la gestion du budget et les résultats sportifs encore décevants. « NDT » a décidé d’enfoncer le clou dans un entretien à Ouest-France.

L'objectif européen rappelé à Franck Haise

Le coup de pression est mis en premier lieu sur Franck Haise et ses joueurs sur les résultats sportifs. « Des efforts financiers importants ont été effectués par la famille Pinault, notamment au mercato d’été. Il y a de bons éléments, et il n’y a pas de drame à ce stade, le championnat est resserré. Mais en tout état de cause, elle n’est pas au niveau que l’actionnaire a fixé sur la saison : être Européen, a minima en Ligue Europa, or aujourd’hui nous sommes 8es. C’est un objectif fondamental pour le club, comme l’est celui de faire monter des jeunes en équipe première. Nous ferons un point en janvier sur tous ces éléments », a expliqué Nicolas De Tavernost, avant d’entrer plus profondément dans le fonctionnement du club breton.

« La priorité, c’est le sportif, avoir des résultats conformes à notre statut. Après, il y a effectivement un travail qui a été entrepris avec les équipes d’Arnaud Pouille pour examiner le fonctionnement du club, le rendre le plus efficace possible. Il y a beaucoup de compétences à l’intérieur, mais il faut revoir un certain nombre de choses pour rendre plus conforme un club de cette taille par rapport au contexte économique actuel. Aujourd’hui, le football professionnel français n’a pas les moyens d’avoir des organisations qui ne sont pas optimisées », a fait savoir le dirigeant rennais, qui n’écarte pas des départs sur l’ensemble de l’effectif du club, sportif comme administratif. Avec la baisse des droits TV, dont il est parfaitement au courant, le football français tire la langue, et le Stade Rennais n’y échappe pas malgré la fortune de son propriétaire.