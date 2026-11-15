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Cahuzac à Rennes, le scoop de Romain Molina

Rennes
parClaude Dautel
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Fraîchement limogé par le RC Lens, Yannick Cahuzac ne devrait pas rester trop longtemps loin des terrains de football. Selon Romain Molina, le Stade Rennais tend déjà les bras à l'ancien joueur afin qu'il intègre le staff de Franck Haise.
Passé du statut d'entraîneur adjoint à Lorient à celui d'entraîneur principal du RC Lens après le licenciement de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac n'aura pas fait long feu sur le banc des Sang et Or. Deux défaites dans le derby contre Lille et face à l'OM, et surtout la gifle historique prise contre Côme en Ligue des champions, ont fini par pousser dehors le natif d'Ajaccio. Remplacé par Didier Digard, Yannick Cahuzac a donc quitté Lens et à 41 ans le technicien français va devoir rebondir. Mais, à en croire Romain Molina, qui a consacré une longue vidéo à la situation du club de Joseph Oughourlian, la prochaine destination de Cahuzac est probablement connue, il s'agit de la capitale bretonne. C'est en effet du côté de Rennes qu'il va retrouver un poste.

Cahuzac va retrouver Haise

Non, Yannick Cahuzac ne remplacera pas Franck Haise, même si le Stade Rennais a clairement décroché avec trois défaites lors des cinq derniers matchs de Ligue 1. « Yannick Cahuzac va prendre des indemnités, mais on l’annonce déjà potentiellement dans le staff de Franck Haise à Rennes. Il a une réputation très flatteuse comme adjoint, notamment pour animer les séances », a précisé Romain Molina. Il est vrai que Franck Haise et Yannick Cahuzac, puisque ce dernier a joué sous les ordres de l'actuel entraîneur du Stade Rennais lorsque ce dernier dirigeait le RC Lens. Pour l'instant, rien n'est fait entre le club de la famille Pinault et le technicien corse, mais à en croire le journaliste indépendant, la signature de Cahuzac avec Rennes ne sera pas la surprise du siècle.
Retombé à la huitième place du classement de Ligue 1, le Stade Rennais n'a rien communiqué dans ce sens pour l'instant, mais les dirigeants bretons pourraient rapidement sceller la venue de l'ancien coach du RC Lens dans un rôle d'adjoint. A voir si Yannick Cahuzac veut rapidement revenir aux affaires, ou s'il souhaite prendre du temps avant de relancer sa carrière.
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