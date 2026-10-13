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Rennes : François Pinault fonce vers son stade à 450 ME

Rennes
parGuillaume Conte
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En désaccord avec la Mairie pour les travaux du Roazhon Park, François Pinault laisse filtrer des informations sur sa volonté de construire son propre stade, juste à côté de l'actuel.
Depuis quelques semaines, l’idée du retour sur le devant de la scène du projet du nouveau stade du Stade Rennais fait son chemin. Dans les médias, dans les discussions politiques et dans les prises de parole au sein du club, la solution de construire un stade de A à Z avec les fonds de François Pinault, le propriétaire des « Rouge et Noir » est toujours de mise.

Le Roazhon Park racheté par Pinault ?

Cette idée semblait abandonnée ces derniers temps, la Mairie ayant mis son véto à la construction d’un nouveau stade à seulement quelques centaines de mètres de l’actuel Roazhon Park, sur le site de la Barre-Thomas. L’idée était donc d’agrandir le stade anciennement de la Route de Lorient, pour le faire passer de 29.000 à 40.000 places. Le coût estimé, 120 millions d’euros, fait l’objet de négociations entre la Mairie et le club. Mais un accord semble très loin.
Ainsi, selon Ouest-France, les propriétaires du Stade Rennais envisagent toujours de construire leur propre stade, pour pouvoir en tirer les bénéfices financiers et ne pas s’infliger de longs travaux dans un stade jugé vieillissant. « Pour être un grand club, il faut un grand propriétaire, un grand centre de vie et un stade à la dimension de ce que vous voulez être. Ce sera certainement le sujet d’après », a récemment annoncé le président exécutif Arnaud Pouille lors de l’inauguration du nouveau centre d’entrainement.
Preuve que la situation se tend, la Mairie envisage même de vendre le Roazhon Park à François Pinault, s’il prend en compte les 120 ME de travaux nécessaires pour l’agrandir, assure Ouest-France. Une idée qui plait de moins en moins à François Pinault, que l’on dit désormais bien parti pour tenter sa chance dans un stade totalement neuf, à quelques centaines de mètres du Roazhon Park.

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Derniers commentaires

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Le rapport ?? Tes sérieux la ?? Qui nome les préfets ?? Le fameux ministre de l'intérieur monsieur nunez, les prefet ils respectent les consignes du gouvernement et des ministres... Oui ils ont une sale réputation pour cela que ca aurait ete un plaisir de les accueillir a Marseille d'autant que les frangins de L'AEK sont deja sur place et certains arriveront directement de Londres demain vue que ce soir AEK joue vs shaktior... tout ce monde venu pour rien...

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

Yamal Ballon d'Or, un énorme indice tombe

Ce ne serait que justice.

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