François-Henri Pinault confirme la venue de Tavernost
Le patron du Stade Rennais veut se faire entendre

Rennes : François-Henri Pinault sort du silence et tape du poing sur la table

Rennes22 mai , 11:00
parClaude Dautel
0
Très rare dans les médias, François-Henri Pinault s'exprime dans les colonnes de Ouest-France. L'occasion pour le propriétaire du Stade Rennais de confirmer la venue de Nicolas de Tavernost et la mission qu'il a confiée à ce dernier. Car le club breton veut désormais faire entendre sa voix sur le plan national.
Le patron du Stade Rennais n'est pas du genre à se mêler des affaires du football français, du moins de manière véhémente. Mais, en faisant venir l'ancien patron de M6, des Girondins de Bordeaux et de LFP Média au poste de président du conseil d'administration de son club, François-Henri Pinault souhaite désormais que la voix du Stade Rennais soit mieux entendue au sein des instances dirigeantes du football français. Fervent défenseur d'une réforme rapide de la Ligue de Football Professonnel, l'homme d'affaires estime qu'il est désormais temps que Rennes se fasse entendre et ne soit pas mis de côté lors des discussions comme cela a été souvent le cas ces dernières années.

Rennes ne veut plus être pris de haut

Pour François-Henri Pinault, au moment où le parlement va se pencher sur une réforme de la gouvernance du football, l'heure est venue pour Rennes de sortir de l'ombre et c'est ce qui a motivé le choix de faire venir Nicolas de Tavernost. « Cette nomination intervient à un moment où, au-delà du projet du club, il y a aussi des enjeux nationaux sur le foot français pour lesquels je souhaite que le Stade Rennais ne soit pas spectateur mais acteur (...) Le club veut préserver ses intérêts au niveau national et peser dans le débat, c’est le rôle d’un club comme Rennes, surtout vu les enjeux face à nous : on ne peut pas rester les bras croisés quand on voit ce qui se passe dans le foot français. Au-delà du secteur économique qu’il représente, il existe une solidarité entre les clubs. Et je trouve que cette dimension-là est trop souvent oubliée », fait remarquer, dans le quotidien régional, le propriétaire du Stade Rennais.
L'entraîneur de Rennes doit installer le club en Europe
Franck Haise
Et ce dernier de confirmer qu'il souhaitait que son équipe soit désormais chaque saison qualifiée pour une coupe européenne. Cette saison, le club breton attend le résultat de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice pour connaître son destin continental. Si les Sang et Or gagnent, Rennes ira en Ligue Europa, si c'est le Gym alors Rennes passera par les barrages de la Ligue Conférence.
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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