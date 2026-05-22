Rennes : François-Henri Pinault sort du silence et tape du poing sur la table

Très rare dans les médias, François-Henri Pinault s'exprime dans les colonnes de Ouest-France. L'occasion pour le propriétaire du Stade Rennais de confirmer la venue de Nicolas de Tavernost et la mission qu'il a confiée à ce dernier. Car le club breton veut désormais faire entendre sa voix sur le plan national.

Le patron du Stade Rennais n'est pas du genre à se mêler des affaires du football français, du moins de manière véhémente. Mais, en faisant venir l'ancien patron de M6, des Girondins de Bordeaux et de LFP Média au poste de président du conseil d'administration de son club, François-Henri Pinault souhaite désormais que la voix du Stade Rennais soit mieux entendue au sein des instances dirigeantes du football français. Fervent défenseur d'une réforme rapide de la Ligue de Football Professonnel, l'homme d'affaires estime qu'il est désormais temps que Rennes se fasse entendre et ne soit pas mis de côté lors des discussions comme cela a été souvent le cas ces dernières années.

Rennes ne veut plus être pris de haut

Pour François-Henri Pinault, au moment où le parlement va se pencher sur une réforme de la gouvernance du football, l'heure est venue pour Rennes de sortir de l'ombre et c'est ce qui a motivé le choix de faire venir Nicolas de Tavernost. « Cette nomination intervient à un moment où, au-delà du projet du club, il y a aussi des enjeux nationaux sur le foot français pour lesquels je souhaite que le Stade Rennais ne soit pas spectateur mais acteur (...) Le club veut préserver ses intérêts au niveau national et peser dans le débat, c’est le rôle d’un club comme Rennes, surtout vu les enjeux face à nous : on ne peut pas rester les bras croisés quand on voit ce qui se passe dans le foot français. Au-delà du secteur économique qu’il représente, il existe une solidarité entre les clubs. Et je trouve que cette dimension-là est trop souvent oubliée », fait remarquer, dans le quotidien régional, le propriétaire du Stade Rennais.

Franck Haise

Et ce dernier de confirmer qu'il souhaitait que son équipe soit désormais chaque saison qualifiée pour une coupe européenne. Cette saison, le club breton attend le résultat de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice pour connaître son destin continental. Si les Sang et Or gagnent, Rennes ira en Ligue Europa, si c'est le Gym alors Rennes passera par les barrages de la Ligue Conférence.