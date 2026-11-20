Les propos tenus cette semaine par Nicolas de Tavernost concernant les résultats du Stade Rennais n'ont visiblement pas été du goût de Franck Haise. Avant le déplacement pour le derby dimanche à Lorient, l'entraîneur de Rennes a tenu à répondre indirectement au président du conseil de surveillance. Rennes a tout intérêt à faire un truc au Moustoir sous peine de voir la situation s'envenimer.

Le Stade Rennais est dans une série de trois défaites en quatre matchs de Ligue 1 et forcément le club a dégringolé au classement puisque la formation de Franck Haise, à un moment leader, est désormais huitième du championnat. Cette semaine, le président du conseil de surveillance a mis un bon coup de pression à l'entraîneur . Nicolas de Tavernost estime que les performances actuelles ne sont pas au niveau de l'investissement faits par la famille Pinault et il réclame du temps de jeu pour les jeunes. Si cela n'était pas une menace, cela y ressemblait tout de même un peu. A deux jours du déplacement à Lorient, le technicien rennais était présent en conférence de presse et forcément il a été interrogé sur les propos incisifs de l'émissaire des propriétaires du club. Frank Haise ne s'est pas dégonflé.

Rennes a un coup de chaud avant le derby

Plutôt que de taper en touche, l'entraîneur du club breton a tenu à faire savoir à Nicolas de Tavernost ce qu'il pensait de sa sortie médiatique. « C’est normal que des gens puissent s’exprimer dans le club. Est-ce que cela peut être salutaire quelque part ? Je ne sais pas si ce sont les articles de presse et les interviews qui font que les joueurs font de meilleurs choix dans la surface ou dans l’autre surface. Les objectifs sont connus, partagés, je ne les ai pas découverts. Ma pression, elle est de faire progresser mon équipe, de la rendre plus solide et meilleure collectivement, et surtout de gagner des matches ! Il y a un mois, on était deuxième, là on est huitième, mais les bilans je ne les fais pas après huit ou dix journées. Je suis là avec mes joueurs, impliqués, pour être dans l’exigence et créer de bonnes conditions pour la performance », a riposté Franck Haise.

Concernant plus précisément le sujet des jeunes joueurs, l'entraîneur du Stade Rennais a fait savoir à Nicolas de Tavernost qu'il avait 22 joueurs dans son effectif, et qu'il était parfois difficile de faire de la place aux jeunes. Franck Haise a répété qu'il ne voulait pas avoir 30 joueurs à l'entraînement et que forcément cela avait un impact sur le temps de jeu accordé aux espoirs du club breton.