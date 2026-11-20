Rennes : Franck Haise renvoie De Tavernost à ses études
Rennes a un coup de chaud avant le derby
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Marquinhos est un joueur emblématique du PSG , certains autres ont marqué le PSG avant lui. Susic,, Weah , Ronaldinho Pauleta, Rai
C'est effectivement le risque pour le poste d'entraineur
Non le PSG ne va pas s'imposer facilement, Nice c'est rugueux et cette annee ils marchent bien.On va s'imposer mais il faudra etre tres vigileant.on va les user et comme beaucoup ils joueront des coups en contres
Dijaya : Leccese dispose d'un contrat stagiaire qui doit basculer automatiquement en contrat professionnel en juin 2027. Valero se montrait initialement très chaud à l’idée de signer. Mais après avoir effectué un stage de deux semaines avec l’équipe première sans être récompensé par une convocation, il a changé son fusil d’épaule. Il exige désormais des garanties sportives concernant sa présence dans le groupe professionnel pour signer, une condition que la direction refuse de lui accorder pour le moment. En les prenant de temps en temps dans le groupe professionnel, Genesio pourrait inciter Valero a signer son contrat pro, surtout que les deux joueurs ont de belles statistiques en équipes de jeunes, même s'il y a une grosse différence entre les matchs de sélections de jeunes et la Ligue 1 comme la rappelé BG.
Tu vois je pense mon petit Jeremy je pense que l'ASSE préfèrerai être en L1 qu'avoir une bonne ambiance. Sincèrement l'ambiance dans d'un stade ca passe en second plan. Mais bon il défend son club comme il le peux.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13