Candidat à la présidence de la FIFA avec le soutien de l'UEFA, Philippe Diallo pense pouvoir déloger Gianni Infantino de son poste. Mais à en croire Romain Malino, l'actuel patron de la Fédération Française de Football a complètement raté son entrée en campagne et fonce vers un fiasco.

Arsène Wenger ayant renoncé à se présenter à la présidence de la FIFA, l'UEFA a décidé lundi de soutenir l'actuel président de la FFF afin de réussir à battre Gianni Infantino lors du vote prévu en mars prochain au Maroc. Philippe Diallo le sait, il n'est pas du tout en position de force, le patron de la FIFA ayant déjà pris de l'avance. Mais, pour tenter de faire varier les lignes, il ira samedi à Abuja, au Nigeria,, où se tient l’Assemblée générale de la Confédération Africaine de Football. Car Diallo le sait, l'Afrique penche très clairement en faveur de Gianni Infantino. Evoquant le début de la campagne menée par le dirigeant français, Romain Molina est sans pitié. Pour le journaliste indépendant, Philippe Diallo et l'UEFA ont une vision totalement erronée de la situation.

Diallo a tout faux avec l'Afrique

Sur les réseaux sociaux, Romain Molina fait un bilan sans complaisance des premières décisions prises par le président de la Fédération Française de Football. « Soit Philippe Diallo est très, très mal conseillé, soit il n'a pas compris les dynamiques de la FIFA et du football international? Son début de campagne est un sketch puisque tout ce petit monde, plusieurs dirigeants de l'UEFA compris, se concentre en off sur l'Afrique ce qui est une ânerie sans nom en croyant que les réseaux français-européens vont aider (faire 15 votes en Afrique serait une victoire car cela permettrait de ne pas perdre l'élection là-bas). Des idées d'un autre temps, avec la pensée de faire venir des gens connus (africains notamment) pour soutenir sa campagne et passer dans de gros pays à majorité francophone (ce qui est la pire idée possible vu l'arrogance associée à la France et à l'UEFA, une association élitiste qui ne se soucie pas des "autres"), explique le journaliste indépendant, qui est pourtant un farouche adversaire de Gianni Infantino et ne le cache pas. Et Romain Molina d'insister. Comment peut-on être aussi déconnecté de la réalité ? Cependant, est-ce étonnant vu les "conseillers" recyclés autour de lui ? Ces gens-là n'ont AUCUNE idée de la réalité des fédérations affiliées à la FIFA, et encore moins des dynamiques actuelles au sein des confédérations/sous-confédérations.

Un autre spécialiste du football africain pense lui aussi que pour le patron du football français, la messe est déjà dite en Afrique. « Vu l’état des relations entre la France et certains pays, dont le Mali, le Niger, la Centrafrique ou le Burkina Faso, voire l’Algérie, il me semble inimaginable que les votants donnent leur voix à un Français. Le Maroc, qui veut organiser la finale de la Coupe du monde 2030, ne lâchera pas Infantino pour l’élection. Diallo aura sans doute quelques suffrages en Afrique, mais Infantino y a presque tout verrouillé », confirme, dans Le Monde, Jean-Baptiste Guégan, enseignant à Sciences Po et spécialiste de géopolitique.