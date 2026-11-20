Le PSG reprend samedi le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement qui a souvent été compliqué pour Paris, puisque c'est Nice qui sera sur la route des champions d'Europe. Pour ce match contre une équipe en forme, Luis Enrique souhaite s'appuyer sur des joueurs ultras motivés, mais l'entraîneur espagnol sait que certains tentent de le tromper.

L'OGC Nice reste sur cinq victoires sur ses six derniers matchs de Ligue 1 avant de recevoir le Paris Saint-Germain, samedi à l'Allianz Riviera . Mais du côté du PSG, tout va bien aussi, puisque Paris a enchaîné onze victoires consécutives toutes compétitions confondues et n'a plus laissé traîner le moindre point depuis sa défaite le 4 septembre contre Monaco. Autrement dit, la rencontre sera spectaculaire, d'autant plus qu'elle se jouera dans un stade archi-comble. Luis Enrique le sait, ses joueurs risquent de se faire secouer face au Gym, une formation qui pratique un football toujours très engagé. Alors, à la veille de ce déplacement sur la Côte d'Azur, l'entraîneur espagnol a évoqué la difficulté qu'il a parfois à composer son onze de départ pour ce genre de match. Car forcément avec un tel effectif, tout le monde veut jouer, même si certains lui mentent parfois.

Luis Enrique a du mal à savoir qui lui dit la vérité

Se confiant avec un brin de malice sur ce sujet, Luis Enrique a reconnu qu'il connaissait la musique mais que parfois il avait du mal à savoir quel joueur lui mentait et quel autre était vraiment motivé à bloc. « Pour gagner à Nice, il faut avoir onze joueurs qui pensent que c'est un match de grande importance pour nous. Si tu penses que ce match tu peux le jouer à 50%, on est morts et ce sera une défaite. Et ça ne veut pas dire que tu dois mettre les joueurs avec le plus de qualité dans un match comme ça. Ce n'est pas Football Manager où tu mets les onze meilleurs joueurs et tu gagnes, a expliqué Luis Enrique avant d'aller plus loin dans son analyse. Samedi, la question c'est de savoir qui est le plus motivé pour jouer ce match. Mais les joueurs sont tous des menteurs. Tu demandes à un joueur s'il est prêt, il te dira : « Je suis prêt. » Et après tu dois découvrir sur le terrain si c'est vrai ou pas. J'en rigole un peu, mais c'est un petit peu la difficulté que de savoir qui sont les joueurs les plus motivés pour jouer contre Nice. C'est ça la question que je dois poser aux joueurs. »

Cependant, compte tenu des résultats du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison en Ligue 1 et encore plus en Ligue des champions, les menteurs doivent être très rares dans le vestiaire du club de la capitale. Et Luis Enrique doit probablement espérer que cela dure encore longtemps. Car même si le PSG a affiché des performances inouïes, surtout sur la scène européenne, l'entraîneur espagnol sait que la saison est encore longue et que tout reste à faire pour Marquinhos et ses coéquipiers s'ils veulent encore gagner des titres.