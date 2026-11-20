Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, Yassir Zabiri brille de mille feux avec le club espagnol, alors qu'il sortait de six mois compliqués avec le club breton. Mais, s'il doit revenir en Bretagne à la fin de la saison, son avenir rennais est loin d'être assuré.

Recruté pour 10 millions d'euros au dernier mercato d'hiver par le Stade Rennais, Yassir Zabiri n'a pas réellement eu l'occasion de faire ses preuves avec le club de la famille Pinault, puisque Franck Haise ne lui a accordé en tout et pour tout que 42 minutes de temps de jeu en Ligue 1 . Face à cette situation, les dirigeants rennais ont accepté de prêter l'attaquant international marocain au Racing Santander. Et c'est peu dire que le club espagnol se frotte les mains, puisque sous le maillot du club espagnol Yassir Zabiri a marqué neuf buts en douze matchs de Liga. Au classement du Pichichi, le joueur prêté par Rennes est quatrième, derrière Raphinha (15 buts), Kylian Mbappé (13 buts) et Lamine Yamal (10 buts). De quoi lui promettre un brillant avenir lorsqu'il fera son retour au Roazhon Park. Sauf que Ouest-France a des doutes sur la suite de la carrière bretonne de Yassir Zabiri.

Rennes n'a pas convaincu Zabiri

Au moment où le départ d'Estéban Lepaul est évoqué du côté de Rennes, l'attaquant marocain a le profil qui pourrait coller pour succéder à celui qui est devenu international français cet automne. Car Yassir Zabiri aurait été un peu refroidi par ses six mois passés en Ligue 1 avec Rennes. « Le Stade Rennais maintient un contact régulier avec l’avant-centre depuis son départ, mais sait que les prétendants affluent déjà, et que Zabiri ne sera pas pressé de remettre les pieds en Bretagne », explique le quotidien régional. De son côté, le joueur prêté au Racing Santander a confié dans la presse espagnole qu'il n'était pas vraiment fan du football pratiqué en Ligue 1, et qu'il se sentait plus proche du style de jeu pratiqué en Espagne ou au Portugal.

Un prix passé de 10 à 20 millions d'euros

De quoi douter de son retour au Stade Rennais, d'autant que financièrement le club breton ne perdra rien dans cette opération. Le club breton avait en effet déboursé 10 millions d'euros pour le faire signer en provenance de Famalicao, et désormais la valeur de l'attaquant est passée à 20 millions d'euros. Mais si effectivement Estéban Lepaul quitte Rennes, il n'est pas certain qu'Arnaud Pouille acceptera ce prix.