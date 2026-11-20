Le 31 juillet 2023, le FC Nantes obtenait le prêt de Lamine Diack par Ankaragucu et quelques mois plus tard les Canaris levaient l'option d'achat à 2ME du milieu défensif sénégalais. Depuis, Lamine Diack a été prêté à deux clubs avant de revenir cette saison où il est payé sans jouer.

Avec une minute de temps de jeu, c'était le 2 décembre 2023 lors d'une victoire nantaise contre Nice en Ligue 1, on ne peut pas dire que Lamine Diack a marqué l'histoire du club de Waldemar Kita. Pourtant, le joueur sénégalais est toujours dans l'effectif de Grégory Poirier, ses trois prêts à Sion, à Hatayspor et aux Colorado Rapids n'ayant donné lieu à aucune offre de transfert. Contractuellement lié avec le FC Nantes jusqu'en juin prochain, Grégory Poirier touche donc son salaire de 15.000 euros par mois sans aucun temps de jeu, car s'il s'entraîne avec ses coéquipiers, il n'est jamais convoqué dans le groupe qui dispute la Ligue 2 cette saison. Et à en croire Ouest-France , cela ne va pas changer jusqu'au départ du natif de Dakar en janvier prochain, ou au plus tard à la fin de la saison.

Une minute contre Nice et c'est tout

Interrogé sur le cas Lamine Diack, l'actuel entraîneur du FC Nantes estime qu'il n'y a pas grand-chose à dire, Grégory Poirier ne voulant probablement pas enfoncer le joueur sénégalais de 26 ans. « J’ai beaucoup de milieux. S’il n’y a pas d’évolution en termes de blessure ou d’état de forme, pour l’instant, c’est compliqué pour lui, il n’y a pas beaucoup d’espaces », avoue le technicien nantais, qui, comme ses nombreux prédécesseurs, n'est pas du tout convaincu par les performances de Lamine Diack. Répondant au quotidien régional, l'entourage du milieu avoue qu'il va tout de même falloir qu'il se passe quelque chose, car cette situation est devenue impossible à vivre. « Il ne va pas pouvoir rester ainsi une saison, il doit à tout prix se remettre en visibilité. Il bosse aujourd’hui pour lui et son projet futur », a confié un proche de Lamine Diack.

Il va cependant falloir trouver un club qui ne regardera pas les performances du milieu de terrain sénégalais depuis trois ans, car sinon on voit mal quel club pourra tenter ce pari. Surtout que si Nantes le laissera partir sans problème en janvier prochain, on voit mal quelle équipe acceptera de s'aligner sur les 15.000 euros touchés par Lamine Diack jusqu'en juin prochain s'il reste à Nantes.