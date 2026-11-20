L'ASSE s'attend à un gros choc ce samedi soir à Reims. D'autant que la formation rémoise possède un sacré atout qui fait saliver toute l'Europe.

Leader de Ligue 2 avec un effectif taille pour l’étage au-dessus, l’ASSE n’a pas vraiment de frayeur en voyant le profil de ses adversaires. Cela ne garantit en rien une remontée tranquille vers l’élite, mais les Verts ont des moyens financiers et des joueurs à forte valeur marchande qui doivent permettre de faire la différence.

Toutefois, ce samedi soir, un premier gros choc aura lieu avec la rencontre à Reims. En face, le club, également habitué à la Ligue 1 ces dernières années, vise une remontée et l’une des deux premières places. Les Champenois ne sont que quatrièmes, à 7 longueurs de l’ASSE. Mais s’ils sont dans la lutte pour la montée, ils le doivent à la réussite de Yaya Fofana.

L’Ivoirien, qui a déjà connu la Ligue 1 avec Reims, empile les buts en ce début de saison au point d’être l’un des meilleurs réalisateurs d’Europe dans les championnats professionnels, avec 10 buts en 12 matchs. A 22 ans, l’ancien joueur non conservé par le RC Lens a clairement trouvé ses marques et cette réussite pourrait lui valoir un décollage rapide vers la Premier League. Et le pire dans tout cela, c’est que Fofana est un milieu de terrain, qui marque sur plus de la moitié de ses tirs (10 buts marqués sur 18 tirs tentés). Sa valeur, qui était de 5 ME au début de la saison, a été multipliée par cinq et une vente à 25 ME n’est désormais plus impossible.

Surtout que Tottenham a commencé à prendre des renseignements à son sujet, tant il est rare de voir un milieu de terrain trouver aussi souvent la mire. Stuttgart également ainsi que deux clubs turcs de prestige (Trabzonspor et Galatasaray) sont sur les rangs pour ce milieu de terrain qui veut être gardé par Reims cet hiver, sauf offre folle. La question sera ensuite différente à l’issue de la saison. En attendant, les Verts savent parfaitement de qui il faudra en particulier se méfier ce samedi soir à Delaune.