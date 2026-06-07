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Rennes fait sauter la banque pour un « énorme » attaquant

Rennes07 juin , 15:30
parCorentin Facy
2
Après avoir trouvé un accord avec Esteban Lepaul pour une prolongation, Rennes veut encore frapper fort au mercato. Le club breton espère recruter un attaquant de très haut niveau pour épauler l’ancien Angevin.
Sixième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Rennais aspire à terminer plus haut en 2026-2027 sous les ordres de Franck Haise. Arrivé en cours de saison, l’ex-entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice tentera d’envoyer le club breton en Ligue des Champions, comme il y était parvenu avec les Sang et Or. Pour cela, le pensionnaire du Roazhon Park va devoir conserver ses meilleurs joueurs tout en continuant de se renforcer.
Les premiers mouvements du mercato sont en ce sens très encourageants avec la signature d’Adrien Thomasson, libre, en provenance du RC Lens. On apprenait par ailleurs ce week-end qu’Esteban Lepaul, meilleur buteur de la saison en Ligue 1, allait lui prolonger jusqu’en 2030. Des bonnes nouvelles qui ne sont pas les seules pour les supporters rennais. Et pour cause, l’insider @Jonathan35001, bien informé sur les coulisses du club breton, croit savoir que Rennes va tenter un très gros coup en attaque pour épauler Esteban Lepaul la saison prochaine.

Une recrue de poids en attaque cet été ?

« Rennes veut tenter un énorme coup pour un offensif. Pas eu encore le nom mais ils sont prêts à mettre le paquet. Rennes tente toujours des gros coups. Et ça réussi parfois. Rongier reste un super coup par exemple » a publié l’insider sur son compte X. En cas de grosse arrivée en attaque, on peut en revanche penser que Breel Embolo fera ses valises.

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Débarqué il y a seulement un an en provenance de l’AS Monaco pour dix millions d’euros, l’international suisse n’est pas contre un départ. Des pays du Golfe sont déjà venus aux renseignements le concernant et pourraient dégainer une belle offre susceptible de faire mouche auprès de l’international suisse ainsi que du Stade Rennais. Reste maintenant à connaître l’identité de l’attaquant ciblé par le pensionnaire du Roazhon Park et quel serait son prix en cas de transfert en Ligue 1 dans les semaines à venir.
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Le Qatar est en train de tout détruire... et on voit encore des gens leur dérouler le tapis rouge. Ben ouais... ceux qui n'ont rien reçu de la part du Qatar veulent aussi en croquer ! ^^ Continuez donc à prendre ce chemin et bientôt... on rebaptisera "Paris" par "Qatar ville". Mdr

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continuez a prendre les supporter pour des vache a lait, adieu veau vache cochon, perso je vais même pas regarder celle-ci

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le prix de Greenwood baisse de 25 millions par semaine, encore 15 jours et ils pourront l'avoir. 😂😂😂

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Que vient faire Kylian Mbappé en image dans cet article ? La stupidité n'est plus à faire ici avec votre populisme à deux balles. ^^

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toujours les mêmes bouffons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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