Rennes fait sauter la banque pour un « énorme » attaquant

Après avoir trouvé un accord avec Esteban Lepaul pour une prolongation, Rennes veut encore frapper fort au mercato. Le club breton espère recruter un attaquant de très haut niveau pour épauler l’ancien Angevin.

Sixième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Rennais aspire à terminer plus haut en 2026-2027 sous les ordres de Franck Haise. Arrivé en cours de saison, l’ex-entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice tentera d’envoyer le club breton en Ligue des Champions, comme il y était parvenu avec les Sang et Or. Pour cela, le pensionnaire du Roazhon Park va devoir conserver ses meilleurs joueurs tout en continuant de se renforcer.

Les premiers mouvements du mercato sont en ce sens très encourageants avec la signature d’Adrien Thomasson, libre, en provenance du RC Lens. On apprenait par ailleurs ce week-end qu’ Esteban Lepaul, meilleur buteur de la saison en Ligue 1, allait lui prolonger jusqu’en 2030 . Des bonnes nouvelles qui ne sont pas les seules pour les supporters rennais. Et pour cause, l’insider @Jonathan35001, bien informé sur les coulisses du club breton, croit savoir que Rennes va tenter un très gros coup en attaque pour épauler Esteban Lepaul la saison prochaine.

Une recrue de poids en attaque cet été ?

« Rennes veut tenter un énorme coup pour un offensif. Pas eu encore le nom mais ils sont prêts à mettre le paquet. Rennes tente toujours des gros coups. Et ça réussi parfois. Rongier reste un super coup par exemple » a publié l’insider sur son compte X. En cas de grosse arrivée en attaque, on peut en revanche penser que Breel Embolo fera ses valises.

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Débarqué il y a seulement un an en provenance de l’AS Monaco pour dix millions d’euros, l’international suisse n’est pas contre un départ. Des pays du Golfe sont déjà venus aux renseignements le concernant et pourraient dégainer une belle offre susceptible de faire mouche auprès de l’international suisse ainsi que du Stade Rennais. Reste maintenant à connaître l’identité de l’attaquant ciblé par le pensionnaire du Roazhon Park et quel serait son prix en cas de transfert en Ligue 1 dans les semaines à venir.