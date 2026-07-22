Akliouche détourné du PSG par Liverpool

Akliouche détourné du PSG par Liverpool

PSG22 juil. , 17:00
parCorentin Facy
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Ciblé de longue date par le PSG, qui ne parvient pas à s’entendre avec Monaco pour le moment, l’international français Maghnes Akliouche fait subitement l’objet d’un fort intérêt de Liverpool.
En fin de contrat avec l’AS Monaco en juin 2028, Maghnes Akliouche semblait destiné à signer au Paris Saint-Germain cet été. Depuis plusieurs semaines, un accord est annoncé entre le milieu offensif de l’ASM et le club de la capitale. La Coupe du monde a logiquement ralenti les discussions puisque Maghnes Akliouche se concentrait davantage sur les Bleus que sur le mercato. Le Mondial étant à présent terminé, les choses pourraient s'accélérer même si pour l’heure, le PSG et Monaco ne parviennent pas à s’entendre sur le montant d’un potentiel transfert.
Une aubaine pour Liverpool, qui souhaite profiter de cette situation de stand-by pour s’incruster dans les discussions. En effet, Sky Sports annonce ce mercredi que les Reds sont à présent à la table des négociations et souhaitent eux aussi recruter Maghnes Akliouche. Le club anglais a prouvé ces derniers mois qu’il savait être très dépensier quand il voulait un joueur et pourrait s’aligner plus facilement que le Paris Saint-Germain sur les exigences monégasques.

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Le club de la Principauté, qui va claquer 30 millions d’euros sur Matthis Abline (Nantes) doit vendre et espère tirer plus de 50 millions d’euros de la vente de son international tricolore, un prix que le PSG n’a pas atteint pour le moment. Reste maintenant à voir si Liverpool se montrera plus généreux que le double vainqueur de la Ligue des Champions. Ce n’est en tout cas pas la première fois cet été que Liverpool et Paris sont en concurrence pour un même joueur.

Liverpool continue d'embêter le PSG

Les deux clubs courtisent également Yan Diomandé et la situation est identique. Le joueur ivoirien a un accord de principe avec le Paris Saint-Germain, qui n’a toutefois pas encore réussi à s’entendre avec le RB Leipzig. Pour les dirigeants parisiens, Luis Campos en tête, voir Maghnes Akliouche partir à Liverpool serait en tout cas une vraie déception et surtout une grosse surprise, tant le gaucher de 24 ans a manifesté son souhait de rejoindre le club Bleu et Rouge depuis plusieurs semaines.
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