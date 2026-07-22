Argentine : Le « voyou » Paredes ne sera pas suspendu

Leandro Paredes a focalisé toutes les critiques après la finale entre l'Argentine et l'Espagne, l'ancien joueur du PSG ayant et un comportement honteux après le coup de sifflet final.

Entre l'Espagne et l'Argentine, le calme revient un peu, les joueurs de la Roja fêtant désormais leur deuxième étoile, pendant que du côté de Buenos-Aires on tente d'atténuer l'image déplorable laissée par certains joueurs. En tête de gondole, on trouve évidemment Leandro Paredes, qui a force de jouer les redresseurs de tort, a fini par totalement déraper après la fin de la finale, agressant physiquement des joueurs espagnols. On l'a appris mardi, contrairement à ce que la FIFA avait indiqué dans un premier temps, Paredes n'a pas été expulsé par l'arbitre et ne sera donc pas suspendu automatiquement pour la prochaine rencontre de l'Argentine. Pour Gavi, tout cela ne doit pas être monté en épingle, même si Leandro Paredes doit comprendre qu'il donne un très mauvais exemple.

L'Espagne pardonne à Paredes

Pour le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone, l'heure est venue de mettre tout cela sous le tapis. « Non, non, franchement, je ne pense pas qu’il faille le suspendre. Je comprends que ça ne donne pas une bonne image aux enfants, mais il y a aussi un côté plus violent dans le football. Le plus logique, pour moi, aurait peut-être été de l’expulser pendant le match et d’en rester là. Mais comme je l’ai dit, au final, c’est le football, c’est comme ça, et ça doit toujours être comme ça », a confié Gavi dans la presse espagnole. Reste que la FIFA peut se saisir du dossier, même si Leandro Paredes n'a pas été expulsé, ce dernier ayant donné une image lamentable. A voir si Gianni Infantino poussera le curseur plus loin, lui qui a été soupçonné de rouler pour l'Albiceleste.