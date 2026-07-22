Argentine : Le « voyou » Paredes ne sera pas suspendu

Et voilà... encore le fantasme de ceux qui n'aiment pas Kylian Mbappé. La défense. D'ailleurs je vois que Kévin Diaz est complètement à l'ouest !... Je rappellerai qu'une équipe gagne avec un collectif... et non pas en se reposant sur un seul joueur. Même s'il est préférable d'avoir un joueur d'exception pour gagner un titre. Ce sont les joueurs qui sont à côté de lui qui n'ont pas le niveau. Bref... Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Monde ! Pourquoi ne pas étudier le cas Michael Jordan tant que vous y êtes ? L'un des plus grand basketeur... si ce n'est le plus grand basketteur de tous les temps. Michael Jordan ne gagnait pas de titres au début de sa carrière... et pourtant... personne n'arrivait à son niveau de jeu. Bref... D'ailleurs... beaucoup de gens, dont une grande majorité d'anti-Mbappé, oublie que c'est grâce à Kylian Mbappé si l'Equipe de France a remporté La Coupe du Monde 2018. En 2022... c'est grâce à Kylian Mbappé si l'Equipe de France n'a pas sombré en Finale de la Coupe du Monde... avec un triplé réalisé par celui-ci. Et pour cette Coupe du Monde, l'Equipe de France n'aurait jamais pu se passer de Kylian Mbappé... alors qu'il y a des idiots qui disaient sur les plateaux de télévision qu'il fallait le mettre sur le banc dès le début de la Coupe du Monde (par exemple... l'Equipe TV avec tous ses incompétents). Et encore... je ne parle pas de tous ses supporters du PSG qui sont sur ce forum qui l'ont critiqué pour ensuite se faire tout petit ou de finir par retourner leur veste. J'imagine même pas ce que vont dire tous les anti-Mbappé à la prochaine Coupe du Monde... lorsqu'une nouvelle fois Kylian Mbappé aura explosé tous les records.
Tu as simplement le seum lorsque Kylian Mbappé fait des performances incroyables. Je me demande même si tu arrives à trouver le sommeil. Mdr
Se site est devenu une déchetterie
'Que' 33 ans? Je croyais qu'il en avait 36-37... 1 an +1 en option c'est correct, sauf s'il demande un salaire de champion du monde....
Si c'était vraiment en toute discrétion... Foot01 et ses copains n'en sauraient rien. ^^
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