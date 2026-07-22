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Argentine : Le « voyou » Paredes ne sera pas suspendu

Mondial 202622 juil. , 16:40
parClaude Dautel
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Leandro Paredes a focalisé toutes les critiques après la finale entre l'Argentine et l'Espagne, l'ancien joueur du PSG ayant et un comportement honteux après le coup de sifflet final.
Entre l'Espagne et l'Argentine, le calme revient un peu, les joueurs de la Roja fêtant désormais leur deuxième étoile, pendant que du côté de Buenos-Aires on tente d'atténuer l'image déplorable laissée par certains joueurs. En tête de gondole, on trouve évidemment Leandro Paredes, qui a force de jouer les redresseurs de tort, a fini par totalement déraper après la fin de la finale, agressant physiquement des joueurs espagnols. On l'a appris mardi, contrairement à ce que la FIFA avait indiqué dans un premier temps, Paredes n'a pas été expulsé par l'arbitre et ne sera donc pas suspendu automatiquement pour la prochaine rencontre de l'Argentine. Pour Gavi, tout cela ne doit pas être monté en épingle, même si Leandro Paredes doit comprendre qu'il donne un très mauvais exemple.

L'Espagne pardonne à Paredes

Pour le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone, l'heure est venue de mettre tout cela sous le tapis. « Non, non, franchement, je ne pense pas qu’il faille le suspendre. Je comprends que ça ne donne pas une bonne image aux enfants, mais il y a aussi un côté plus violent dans le football. Le plus logique, pour moi, aurait peut-être été de l’expulser pendant le match et d’en rester là. Mais comme je l’ai dit, au final, c’est le football, c’est comme ça, et ça doit toujours être comme ça », a confié Gavi dans la presse espagnole. Reste que la FIFA peut se saisir du dossier, même si Leandro Paredes n'a pas été expulsé, ce dernier ayant donné une image lamentable. A voir si Gianni Infantino poussera le curseur plus loin, lui qui a été soupçonné de rouler pour l'Albiceleste.

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Et voilà... encore le fantasme de ceux qui n'aiment pas Kylian Mbappé. La défense. D'ailleurs je vois que Kévin Diaz est complètement à l'ouest !... Je rappellerai qu'une équipe gagne avec un collectif... et non pas en se reposant sur un seul joueur. Même s'il est préférable d'avoir un joueur d'exception pour gagner un titre. Ce sont les joueurs qui sont à côté de lui qui n'ont pas le niveau. Bref... Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Monde ! Pourquoi ne pas étudier le cas Michael Jordan tant que vous y êtes ? L'un des plus grand basketeur... si ce n'est le plus grand basketteur de tous les temps. Michael Jordan ne gagnait pas de titres au début de sa carrière... et pourtant... personne n'arrivait à son niveau de jeu. Bref... D'ailleurs... beaucoup de gens, dont une grande majorité d'anti-Mbappé, oublie que c'est grâce à Kylian Mbappé si l'Equipe de France a remporté La Coupe du Monde 2018. En 2022... c'est grâce à Kylian Mbappé si l'Equipe de France n'a pas sombré en Finale de la Coupe du Monde... avec un triplé réalisé par celui-ci. Et pour cette Coupe du Monde, l'Equipe de France n'aurait jamais pu se passer de Kylian Mbappé... alors qu'il y a des idiots qui disaient sur les plateaux de télévision qu'il fallait le mettre sur le banc dès le début de la Coupe du Monde (par exemple... l'Equipe TV avec tous ses incompétents). Et encore... je ne parle pas de tous ses supporters du PSG qui sont sur ce forum qui l'ont critiqué pour ensuite se faire tout petit ou de finir par retourner leur veste. J'imagine même pas ce que vont dire tous les anti-Mbappé à la prochaine Coupe du Monde... lorsqu'une nouvelle fois Kylian Mbappé aura explosé tous les records.

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Tu as simplement le seum lorsque Kylian Mbappé fait des performances incroyables. Je me demande même si tu arrives à trouver le sommeil. Mdr

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'Que' 33 ans? Je croyais qu'il en avait 36-37... 1 an +1 en option c'est correct, sauf s'il demande un salaire de champion du monde....

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Si c'était vraiment en toute discrétion... Foot01 et ses copains n'en sauraient rien. ^^

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