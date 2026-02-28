Un coup de sang de Frank McCourt après OM-OL ?

Habib Beye en est parfaitement conscient, mais l'OL va jouer très gros ce dimanche contre l'OL, avec le risque de lasser son propriétaire en cas de contre-performance.

Pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille , Habib Beye a vécu un petit cauchemar avec une défaite à Brest (2-0) et surtout une équipe totalement apathique. Le nouvel entraineur de l’OM a eu une semaine pleine pour préparer ses joueurs à réagir, pour ce match ultra-décisif contre l’OL.

Un match décisif... pour Frank McCourt

Que ce soit sur le plan sportif ou financier, laisser échapper la troisième place en cas de résultat autre qu’une victoire contre Lyon dimanche au Vélodrome, serait une terrible nouvelle pour l’OM. Et le signe que Frank McCourt pourrait couper court aux investissements si c’est pour dépenser gros et manquer la Ligue des Champions.

C’est en ce sens que Le Phocéen met la pression sur les joueurs pour ce rendez-vous crucial de la saison. En cas de résultat négatif, la saison sera considérée comme ratée, peu importe le parcours en Coupe de France. « L’OM doit impérativement s’imposer pour relancer une dynamique absente depuis le début de l’année 2026. Une victoire permettrait de revenir à deux points de la troisième place et de maintenir une pression directe sur un concurrent dans la course au podium. Une saison terminée hors des trois premières places serait vécue comme un échec, à la fois sur le plan économique et au regard de la qualité du groupe. Les efforts financiers consentis lors du dernier mercato estival ont élevé les attentes », souligne le média pro-OM.