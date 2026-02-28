ICONSPORT_352509_0205

Un coup de sang de Frank McCourt après OM-OL ?

OM28 févr. , 10:00
parGuillaume Conte
Habib Beye en est parfaitement conscient, mais l'OL va jouer très gros ce dimanche contre l'OL, avec le risque de lasser son propriétaire en cas de contre-performance.
Pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a vécu un petit cauchemar avec une défaite à Brest (2-0) et surtout une équipe totalement apathique. Le nouvel entraineur de l’OM a eu une semaine pleine pour préparer ses joueurs à réagir, pour ce match ultra-décisif contre l’OL.

Un match décisif... pour Frank McCourt

Que ce soit sur le plan sportif ou financier, laisser échapper la troisième place en cas de résultat autre qu’une victoire contre Lyon dimanche au Vélodrome, serait une terrible nouvelle pour l’OM. Et le signe que Frank McCourt pourrait couper court aux investissements si c’est pour dépenser gros et manquer la Ligue des Champions.
C’est en ce sens que Le Phocéen met la pression sur les joueurs pour ce rendez-vous crucial de la saison. En cas de résultat négatif, la saison sera considérée comme ratée, peu importe le parcours en Coupe de France. « L’OM doit impérativement s’imposer pour relancer une dynamique absente depuis le début de l’année 2026. Une victoire permettrait de revenir à deux points de la troisième place et de maintenir une pression directe sur un concurrent dans la course au podium. Une saison terminée hors des trois premières places serait vécue comme un échec, à la fois sur le plan économique et au regard de la qualité du groupe. Les efforts financiers consentis lors du dernier mercato estival ont élevé les attentes », souligne le média pro-OM.
Même sentiment du côté de Swann Borsellino, pour qui Marseille doit absolument s’imposer, sous peine de devoir regarder ce qui se passe derrière lui. « Evidemment que l’OM a encore du temps pour refaire son retard sur l’Olympique Lyonnais. Mais un gros écart à la fin du match, cela donne un match à enjeu double pour Marseille. Il faut non seulement recoller à l’OL, mais aussi fuir la pression qui arrive des équipes d’en-dessous avec notamment l’équipe de Rennes et son effet Franck Haise », prédit ainsi le journaliste de Ligue 1+, pour qui cela peut très mal se terminer pour l’OM en cas de revers contre Lyon.

Derniers commentaires

Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

Ça va être la dawa! OK je sors...

La guerre Ares-Textor met l'OL en grand danger

Johnny est vraiment une plaie comme on en voit rarement. Une sorte de gros P.N qui te pourrit la vie, n'est jamais responsable de rien et s'accroche comme une sangsue. Et évidemment avec cet air supérieur et un culot de l'espace. Dégagez-moi vite ce parasite et que tout ceux qui lui ont prêté des thunes se débrouillent pour le faire passer par la case prison. C'est tout ce qu'il mérite.

TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN

Les hommes de sa génération doivent participer à des stages de deconstruction, on est en 2026

Exténué, le PSG demande un premier report

D'ici là le PSG aura peut etre plein de points d'avance sur le RCL et pourra faire tourner... Ils ont quasi 2 équipes de L1 en effectif donc faut arrêter.

Exténué, le PSG demande un premier report

oh les pauvres chéris ils sont fatigués ? C'est vrai qu'avec leur budget a près de 900M€ , ils n'ont pas les moyens d'avoir 2 équipes ! Le Qatar fait vraiment ce qu'il veut en France !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

