TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN

Un mois après un dérapage sexiste en direct, Daniel Bravo fait son retour sur l'antenne de beIN Sports pour Rennes-Toulouse samedi. L'ancien milieu du PSG reste marqué par la polémique, poussant certains de ses collègues à le défendre.

Elle n'est pas très attentive. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie », avait-il lâché en direct à propos de la dirigeante du Paris FC lors du match contre l' Près de 26 ans après sa retraite sportive, Daniel Bravo a redécouvert ce qu'était une suspension des terrains. Le consultant de beIN Sports a été écarté de l'antenne pendant un mois pour un dérapage sexiste à l'encontre de Gaëtane Thiney. «», avait-il lâché en direct à propos de la dirigeante du Paris FC lors du match contre l' OM . De quoi provoquer une grosse polémique et la sanction de la chaîne franco-qatarienne. Privé de micro depuis le 31 janvier dernier, Bravo revient pour le match Rennes-Toulouse samedi après-midi.

Ce n'est pas un narcotrafiquant ou Jeffrey Epstein - Philippe Genin

Malgré sa bourde, l'ancien milieu de terrain est largement soutenu par ses collègues de beIN. Certains d'entre eux se sont exprimés dans L'Equipe. S'ils condamnent les propos du consultant âgé de 63 ans, ils jugent que ce dernier a subi des attaques disproportionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Surtout, ils défendent un homme dont le caractère est totalement opposé au portrait négatif dépeint depuis un mois.

« Le problème, c'est que les attaques tombaient de partout, de gens qui voulaient régler leurs comptes, sans savoir qui il est. Dans ces cas-là, c'est très compliqué, mais il faut être au soutien. Ce n'est pas un narcotrafiquant ou Jeffrey Epstein », a lâché le commentateur Philippe Genin. « On côtoie parfois d'anciens footballeurs un peu beaufs et Daniel est loin d'être cela : il est cultivé, gentleman, poli et bien élevé. Certains auraient pu sortir une phrase comme celle-ci sans regret. Daniel, c'est tout le contraire, je sais que cela l'a travaillé », a confié Darren Tulett.