OM : Blas vers Marseille pour 15 millions d'euros

OM30 nov. , 10:30
parMehdi Lunay
Le réveil de Rennes a fait deux victimes, Seko Fofana et Ludovic Blas. En froid avec Habib Beye, les deux cadres envisagent un départ cet hiver. L'ancien nantais a déjà trouvé un prétendant sur le marché. Sur le joueur depuis plusieurs mois, l'OM est favori.
Un choix fort peut parfois suffire à sauver une saison, un club, un entraîneur ou les trois à la fois. C'est ce qui arrive actuellement à Rennes avec Habib Beye. Sous forte pression il y a un mois avant un déplacement à Toulouse, l'entraîneur sénégalais écartait alors de son groupe Seko Fofana et Ludovic Blas. Depuis, le Stade Rennais n'a plus perdu et a même enchaîné 4 succès. Les deux joueurs sont eux aux oubliettes ou presque. Fofana n'est apparu que 7 minutes au Paris FC après cet épisode. Blas a disputé 4 rencontres mais aucune dans la peau d'un titulaire.

Blas proche d'un transfert en janvier

Cela risque d'être le dernier chapitre de leur aventure rennaise. Une impression confirmée par Jonathan35001, suiveur averti du club breton sur X. Selon ses informations, les deux hommes vont s'en aller au prochain mercato hivernal. L'insider est plus précis concernant Ludovic Blas. L'ancien maître à jouer du FC Nantes ferait déjà l'objet d'une offre de 15 millions d'euros de la part d'un club français. Tout porte à croire que c'est l'Olympique de Marseille.
« Rumeur assez persistante depuis quelques semaines: Fofana et Blas seraient sur le départ. Ça parlerait d’une offre d’un club autour de 15ME pour ce dernier. Et Ilan Kebbal serait apprécié (il l’était déjà cet été). Et pour compléter le club qui apprécie Blas est sudiste et joue la LDC… », a t-il écrit sur X. Une description qui colle à Monaco ou à l'OM. Toutefois, l'intérêt des Marseillais pour Blas est connu et ancien. Le milieu offensif est dans le viseur des Phocéens depuis deux ans. Reste à voir si l'OM fera une bonne affaire avec un joueur en situation d'échec du côté de la Bretagne.
L. Blas

L. Blas

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Ligue 1

Matchs12
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

