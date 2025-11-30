OM : Blas vers Marseille pour 15 millions d'euros

Le réveil de Rennes a fait deux victimes, Seko Fofana et Ludovic Blas. En froid avec Habib Beye, les deux cadres envisagent un départ cet hiver. L'ancien nantais a déjà trouvé un prétendant sur le marché. Sur le joueur depuis plusieurs mois, l'OM est favori.
Un choix fort peut parfois suffire à sauver une saison, un club, un entraîneur ou les trois à la fois. C'est ce qui arrive actuellement à Rennes avec Habib Beye. Sous forte pression il y a un mois avant un déplacement à Toulouse, l'entraîneur sénégalais écartait alors de son groupe Seko Fofana et Ludovic Blas. Depuis, le Stade Rennais
n'a plus perdu et a même enchaîné 4 succès. Les deux joueurs sont eux aux oubliettes ou presque. Fofana n'est apparu que 7 minutes au Paris FC après cet épisode. Blas a disputé 4 rencontres mais aucune dans la peau d'un titulaire.
Blas proche d'un transfert en janvier
Cela risque d'être le dernier chapitre de leur aventure rennaise. Une impression confirmée par Jonathan35001
, suiveur averti du club breton sur X. Selon ses informations, les deux hommes vont s'en aller au prochain mercato
hivernal. L'insider est plus précis concernant Ludovic Blas. L'ancien maître à jouer du FC Nantes ferait déjà l'objet d'une offre de 15 millions d'euros de la part d'un club français. Tout porte à croire que c'est l'Olympique de Marseille
.
« Rumeur assez persistante depuis quelques semaines: Fofana et
Blas seraient sur le départ. Ça parlerait d’une offre d’un club
autour de 15ME pour ce dernier. Et Ilan Kebbal serait apprécié (il
l’était déjà cet été). Et pour compléter le club qui apprécie
Blas est sudiste et joue la LDC…
», a t-il écrit sur X. Une description qui colle à Monaco ou à l'OM. Toutefois, l'intérêt des Marseillais pour Blas est connu et ancien
. Le milieu offensif est dans le viseur des Phocéens depuis deux ans. Reste à voir si l'OM fera une bonne affaire avec un joueur en situation d'échec du côté de la Bretagne.
L. Blas
France • Âge 27 • Attaquant