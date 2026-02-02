Officiel : Nordin prêté à Rennes jusqu'à la fin de saison

Le Stade Rennais renforce un peu plus son effectif avec l’arrivée, ce lundi soir, d’Arnaud Nordin. Le joueur a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Mayence. L’attaquant de 27 ans connaît très bien le football français, pour avoir évolué durant 8 saisons en Ligue 1.

Dans des propos livrés au site officiel de Rennes, Nordin a déclaré :

« Je ressens beaucoup de fierté de rejoindre le Stade Rennais. J’ai hâte de commencer, de jouer au Roazhon Park avec, je l’espère, de nombreuses victoires pour les supporters. J’ai beaucoup échangé avec Loïc Désiré, ça a tout de suite matché, j’ai été motivé par le projet proposé. »