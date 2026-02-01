ICONSPORT_285460_0502

Rennes : Liverpool met 72 ME pour Jacquet

Rennes01 févr. , 23:33
parGuillaume Conte
Enorme offre de Liverpool pour Jérémy Jacquet, avec une proposition à 72 ME bonus compris qui a été acceptée par Rennes.
Folle fin de soirée de dimanche à Rennes, où il n’y a pourtant pas de matchs. Mais après le départ officialisé de Kader Meité pour Al-Hilal et plus de 30 ME, un accord a été trouvé pour le transfert de Jérémy Jacquet. Le club breton n’avait posé qu’une seule conditions aux trois clubs intéressés par sa signature, celle de laisser le jeune défenseur central à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Si Chelsea pensait bien réussir à avoir les Rennais à l’usure avec une offre à 60 millions d’euros, le Bayern Munich se réservait pour une attaque au printemps.

Liverpool arrive avec une offre folle

Mais ce dimanche soir, RMC annonce qu’un accord a été trouvé entre Liverpool et Rennes pour le transfert de Jacquet pour la somme de 72 millions d’euros bonus compris. Un montant impressionnant pour un joueur qui était en Ligue 2 la saison passée avant d’être rappelé de son prêt de Clermont par Habib Beye. A noter que Jacquet n’a pas encore donné son feu vert à Liverpool, lui qui s’était mis d’accord avec Chelsea avant cela. Mais l’offre des Reds a clairement de quoi tout rafler, et promet une superbe perspective d’avenir pour le défenseur central de 20 ans.

Si Rennes va empocher 100 millions d’euros en deux transferts, et exploser son record de ventes, il faudra tout de même reconstruire derrière la perte de ces deux grands espoirs du club. A noter que Ouest-France confirme la grande avancée de Liverpool, mais précise que Chelsea n’a pas encore dit son dernier mot. Le joueur, de son côté, est sur la même ligne que son club. Un départ pour la Premier League le tente beaucoup, mais seulement en fin de saison.
J. Jacquet

J. Jacquet

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge1
